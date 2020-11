Fotografia cu Alina Eremia despre care vorbește toată lumea: „Ce frumoooos!”

Alina Eremia este una dintre cele mai urmărite artiste din România pe social media. Are 1.8 milioane de fani pe Instagram, care se bucură de fiecare imagine sau clip postat de vedetă.

Artista pare „în căutarea timpului avut și cel care o să vină”, dacă e să ne luăm după una dintre postările sale recente, dar până atunci, Alina trăiește din plin clipa și povestea de dragoste alături de Edi Barbu.

foto: Instagram

Mai mereu discretă atunci când vine vorba de viața personală, Alina Eremia a postat zilele trecute o fotografie alături de Edi, care o ține protector în brațe.

„The person that I call when Im sad and when Im happy”, a scris în dreptul imaginii, care a avut parte de un val imens de simpatie din partea fanilor: peste 100.000 de like-uri în câteva zile, față de o medie de 30.000 și ceva de reacții.

