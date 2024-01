Alina Eremia a fost cerută în căsătorie de Edy Barbu. Cum arată inelul de logodnă al artistei

Alina Eremia a anunțat, prin intermediul mai multe imagini, că a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Edy Barbu. „Da! La mulți ani!”, a fost mesajul transmis de Alina Eremia, în dreptul mai multor imagini unde își arată superba bijuterie primită din partea iubitului său.

Alina Eremia și Edy Barbu formează un cuplu de opt ani și sunt destul de discreți în ceea ce privește declarațiile despre cuplul lor.

În urmă cu un an, Alina spunea că ea și iubitul ei s-au cunoscut în sala de sport, însă a trecut ceva timp până au trecut la fapte.

„Niciodată nu mi-a reproșat, din contră. Simt că am parte de toată susținerea lor, dacă îi cer un sfat, mereu e acolo încearcă să-mi dea cea mai bună opinie, cea mai bună perspectivă. Eu sunt capul răutăților, femeia e, bărbatul stă liniștit și iese sămânța de scandal din noi. E foarte ok să totul se sfârșește cu o criză de râs, ceea ce e tare”, a declarat, acum un an, Alina Eremia, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Se pare că atât ea, cât și partenerul său de viață au personalități puternice, iar certurile lor vin la pachet și cu argumente puternice.

„Suntem două caractere foarte puternice și prietenii noștri se amuză când avem o discuție în contradictoriu, pentru că ne stimulăm unul pe celălalt și venim cu argumente care mai de care mai solide. De obicei, eu sunt mai impulsivă și mă cert, el nu prea se ceartă cu mine, iar la final mereu terminăm prin a râde. Niciodată nu am stat supărați mai mult de o oră, două”, a mărturisit Alina Eremia pentru Viva.ro.

De asemenea, Alina spune că nu și-au dat până acum motive de gelozie, însă este de părere că atunci când iubești trebuie să fii foarte atent la ce se întâmplă în jurul tău.

„Geloși e mult spus, pentru că nu ne dăm motive. E firesc atunci când iubești să fii mai atent la ce se întâmplă, dar avem încredere unul în celălalt”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

