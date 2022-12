Acum câteva zile, Laurențiu Duță și-a sărbătorit soția. Cu această ocazie, artistul a distribuit pe contul său personal de Instagram o fotografie cu el și Ianula. Artistul a avut și un mesaj: „La mulți ani, soției mele Ianula! De o viață împreună. ❤️”, a transmis el.

Fanii au reacționat cu aprecieri, dar și o mulțime de mesaje. Cântăreața Elena Gheorghe a scris: „La mulți ani, Ianula! Ești neschimbată, la fel de frumoasă de când te știu”.

Și unii fani au lăsat comentarii pentru Ianula: „La mulți ani sănătoși alături de cei dragi dumneavoastră. (…) La mulți mulți ani!!!!!!! (…) La mulți ani sănătoși și fericiți! (…)

La mulți ani! O pereche frumoasă, și un exemplu pentru zilele noastre! (…) La mulți ani, Ianula! Sunteți neschimbați!?”, au scris fanii.

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Duță și Ianula

Pe 2 septembrie, Laurențiu Duță și Ianula împlinesc 29 de ani de când sunt împreună. „Noi suntem din liceu împreună, dar pot să spun că noi ne-am întâlnit dinainte”, a mai povestit Laurenţiu Duţă.

Ianula Duță, soția lui Laurențiu Duță, are o meserie care nu are nicio legătură cu muzica. Ea este profesoară de biologie și lucrează la o școală din Constanța, scrie kanald.ro.

„Nu suntem milionari sau acei prințișori preferați de companiile mari”

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Laurențiu Duță a vorbit despre cariera lui, a fost întrebat despre veniturile trupei 3 Sud Est. Nu a ezitat și i-a spus prezentatoarei că el, Viorel Șipos și Mihai Budeanu, colegii de trupă, nu sunt milionari.

De zeci de ani trupa 3 Sud Est este printre preferatele românilor. Ea a devenit cunoscută în anii 90, iar cei trei membrii: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș s-au bucurat de un real succes în România. De-a lungul timpului, multe speculații s-au făcut cu privire la banii pe care aceștia i-ar încasa din concerte, din aparițiile lor.

Mulți s-au întrebat: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș au ajuns să fie milionari? Răspunsul l-a întrebare l-a dat Laurențiu Duță acum, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. „Presa specula multe și mărunte, după nu știu ce turneu că am fi câștigat milioane. Poate, nu știu, într-o carieră întreagă. Nu am făcut o contabilitate a banilor, dar milionari poate în cei 20 și de ani adunat cu case, dar nu suntem milionari.

Niciunul nu are un milion de euro strânși. Poate, nu știu, dacă vindem tot și mai și strângem ceva în următorii ani. Noi nu am fost nici o trupă răsfățată să avem show-uri de televiziune, să fim preferații companiilor mari în spoturi publicitare. Am auzit povești de artiști care au câștigat sume fabuloase, dar nu e cazul nostru”, a spus artistul, care a mai adăugat de unde câștigă ei bani.

„Noi am câștigat tot timpul din concerte și din YouTube, acum mai nou. Nu suntem acei prințișori preferați de companiile mari care câștigă sute de mii de euro din spoturi publicitare. Niciodată nu am fost și nu suntem”, a mărturisit Laurențiu Duță la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform wowbiz.ro.

