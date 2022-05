Ieri, 16 mai, celebra prezentatoare a distribuit pe Facebook o galerie foto. Andreea Marin apare îmbrăcată într-o rochie lungă, deschisă la culoare. E machiată discret, iar părul îl are prins. De partea cealaltă e Adrian Brâncoveanu, iubitul ei. Acesta e la patru ace, poartă un costum negru, o cămașă albă și un papion negru.

Cei doi se privesc tandru și sunt foarte apropiați. Cu această postare, vedeta a vrut să anunțe public că ea și partenerul au împlinit 5 ani de relație.

„Nu obișnuim să postăm despre noi, se întâmplă rar, preferăm discreția. Dar obișnuim să ne iubim, zi de zi, de 5 ani încoace. A fost un weekend cu soare în noi și pe cer!”, a transmis vedeta, iar fanii ei au reacționat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sute de comentarii de felicitare a primit Andreea Marin, unii dintre fanii ei chiar au speculat că în weekendul care tocmai a trecut ea și Adrian Brâncoveanu s-au căsătorit. Până acum, vedeta nici nu a confirmat, nici nu a infirmat aceste zvonuri.

„Sunteți minunați. Sa va dea bunul Dumnezeu numai bucurii în viata și multe realizări împreună! (…)

Sunteți minunați! Vă doresc multă sănătate, împliniri, realizări, bucurii alături de cei dragi vouă! (…)

Arătați super împreună, sa fiti fericiti și sa va iubiți pana la adânci batraneti! (…) Sunteți minunați. Sa fiți fericiți atât cât veți fi. Multa sănătate și bucurie mereu împreună! (…)

Felicitări! Casă de piatra și fericire infinită! (…)

O pereche potrivită,frumoasă! Să aveți parte de sănătate, numai bucurii și momente frumoase alături!”, sunt câteva dintre mesajele urmăritorilor Andreei Marin.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN GĂGĂUZIA. Cu brațele deschise pentru ucraineni, cu antenele spre Moscova: „Am văzut la știri că tancurile românești așteptau la graniță să intre în Moldova. E adevărat?”

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Marin si Adrian Brâncoveanu

Povestea de dragoste dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu a început în urmă cu ani de zile, când acesta locuia în străinătate, chiar în Africa. Se știe că în anul 2019, el a fost consul în Tripoli, capitala Libiei. Conform declarației de avere din mai 2019, Adrian Brâncoveanu a câștigat salariul anual de 47.468 de dolari și 13.095 de lei. Citeşte întreaga ştire: Ce avere are iubitul Andreei Marin și cât câștigă pe an. Adrian Brâncoveanu lucrează la Ministerul Afacerilor Externe

În prezent, Adrian Brâncoveanu lucrează la Ministerul Afacerilor Externe, din România, dar uneori mai și călătorește. „A ales să se întoarcă în ţară şi să lucreze în acelaşi mediu, în Ministerul Afacerilor Externe, după trei ani pe care i-am petrecut la distanţă – eu – aici, el – în Africa. Nu a fost uşor, dar a venit să clădim o viaţă împreună. Asta nu înseamnă că nu mai are plecări. Şi cu un an şi ceva în urmă, a fost însărcinat cu afaceri în Oman. (…) Îl însoţesc fără să stau permanent, pentru că ar însemna să renunţ la tot ceea ce fac aici şi asta nu se poate. Şi, mai cu seamă, nu se poate să renunţ la grija faţă de copilul meu, al cărui drum este deocamdată aici. Însă noi am găsit calea de mijloc prin care să facem ca lucrurile să fie bune pentru toţi”, a explicat ea într-un interviu pentru OK! Magazine.

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. Adriana postează mereu imagini din sala de forță

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Virgil a plătit 250.000 de euro pe o casă, iar când a fost gata s-a trezit sub umbra unui bloc nou, de 6 etaje

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2022. Vărsătorii au suficiente informații pentru a lua cele mai bune decizii, dar cu un pic de considerație

Știrileprotv.ro Floyd Mayweather, dezvăluiri fără rețineri: „Nu fac sex pe gratis! Fie o plătesc eu, fie mă plătește ea pe mine!”

Orangesport.ro Putin, trădat din interior! Informaţia de ultimă oră apărută în Rusia fără acordul preşedintelui. Ce s-a aflat