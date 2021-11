Francesco și Maria Speranța de la „Asia Express”, dezvăluiri despre relația lor. „Eu sunt singur de un an și ceva”

Ediția 27 a sezonului 4 din Asia Express i-a adus mai aproape pe Francesco și Maria Speranța, pentru că au format o echipă și au mers împreună pe traseu. Aceștia s-au descurcat de minune la autostop și au reușit să se completeze în cursă.

La finalul zilei, concurenții care nu s-au calificat la Jocul de Amuletă au fost nevoiți să își caute cazare. Francesco și Maria Speranța s-au bucurat din plin unul de compania celuilalt.

Ce spune Francesco despre fiica Adrianei Trandafir

Francesco și-a dorit să lămurească telespectatorii și a dezvăluit că există o relație frumoasă de prietenie între el și Maria Speranța.

„Cred că Maria este cel mai smart concurent din această emisiune. Îmi place că se descurcă mereu cu zâmbetul pe buze. (…) Din cauza conjuncturii în care ne aflăm, ne este greu să ne gândim acum la relație”

„Noi fiind foarte concentrați pe ceea ce avem de făcut, toată energia noastră este canalizată spre această direcție.

Este un început foarte frumos de prietenie, nu știm ce se va întâmpla mai departe. Pe amândoi ne așteaptă acasă oameni, prieteni, iubiți, familie”, l-a completat Maria Speranța la Antena 1.

Concurentul a vorbit și despre viața sa sentimentală din ultimul an: „Eu sunt singur de un an și ceva. Am mai vorbit între noi și am aflat că Maria este „ocupată” cumva.”

Citeşte şi:

Directorul nu a spus adevărul: Terapia Cluj nu a depus cerere la Agenția Medicamentului, ci a renunțat singură la ideea de a produce Favipiravir

Nicolae Ciucă a renunțat oficial la mandatul de premier. Ce urmează în criza politică

ÎPS Teodosie bate câmpii, dar e datoria noastră să-l protejăm când face asta

PARTENERI - GSP.RO „Îi strâng pe toți și îi pun în genunchi!”. Anamaria Prodan reacționează violent după anunțul despre Reghecampf

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani a împrumutat Bănel Nicoliță și de la cine. Lua tranșe din 3 în 3 zile

Observatornews.ro Tatăl vitreg al fetiței ucise la Arad a recunoscut crima. Spune că micuța era agitată și a dat-o de mai multe ori cu capul de perete

HOROSCOP Horoscop 2 noiembrie 2021. Racii vor avea ocazia, cu care nu se întâlnesc prea des, de a prinde din zbor o idee salvatoare

Știrileprotv.ro Imaginea surprinsă pe Google Maps care a stârnit o dezbatere aprinsă. Ce este, de fapt, triunghiul negru din mijlocul Pacificului. FOTO

Telekomsport ŞOC!!! A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Dovada științifică a unei locuințe igienice și cum să ai casa microscopic de curată