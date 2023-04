Solista Francisca a fost extrem de sinceră și a răspuns fără perdea la toate întrebările pe care Bianca Dragușanu i le-a adresat în emisiunea de la Kanal D2, „Detectorul de minciuni”. După o relație de 10 ani, Francisca a divorțat de soțul ei, fiecare croindu-și un alt drum în viață. Artista a vorbit despre stările de anxietate prin care a trecut și înca trece, dar și despre mersul la psiholog.

„Da, merg des la psiholog. Merg în fiecare săptămână la terapie. Când a început perioada cu divorțul a existat o perioadă în care apropiații nu știau toți și e axientatea care vine natural. Evitam să mă întâlnesc cu oameni, pentru că nu voiam să dau explicații. Nu m-am ascuns de oameni niciodată ca în perioada asta cu divorțul. A fost greu.”

Iubita lui TJ Miles recunoaște că și-a mai verificat fostul soț pe rețelele de socializare după ce au divorțat. Francisca și Bogdan Lățescu au rămas în relații civilizate după despărțire.

„Mi-am verificat de multe ori fostul soț pe rețelele de socializare. N-am profil fals de Instagram. Uneori nu mă uitam eu și le puneam pe prietenele mele. Ultima dată l-am verificat pe fostul soț. Suntem OK, în sensul cu putem să purtăm o conversație normală. E normal să discutăm civilizat.”

Francisca și TJ Miles au recunoscut că formează un cuplu

Fosta soție a luptătorului MMA Bogdan Lățescu a mărturisit sentimentele pe care le-a purtat dintotdeauna lui TJ Miles: „O chimie între noi a existat întotdeauna. E un personaj din showbiz cu care am avut o chimie foarte bună”. Astfel, a apărut o întrebare naturală: „Motivul divorțului tău a fost faptul că te-ai îndrăgostit de TJ?”. Fără să stea pe gânduri, vedeta a negat: „În niciun caz. Dacă undeva e foarte bine, nu este loc de altcineva. Lucrurile s-au întâmplat natural”, a spus Francisca.

Mai mult decât atât, fostul concurent Survivor a fost cât se poate de deschis în declarațiile lui despre actuala sa iubită: „Când am văzut-o, a fost o chestie wow. Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună… orice ar fi, se întâmplă!”, a spus acesta.

Cei doi îndrăgostiți au povestit și despre momentul în care au decis să formeze un cuplu: „În Bali s-au oficializat lucrurile. A fost un drum greu pentru noi”, a declarat TJ Miles.

Vedeta și-a mărturisit frica de a-i întâlni părinții iubitei sale: „Cred că vor să mă omoare!”. Dacă TJ Miles a fost cu adevărat vinovat sau nu de destrămarea căsniciei Franciscăi, doar timpul o va spune.

