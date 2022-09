Fuego a scris în cartea sa despre nume mari din showbiz. Artistul, dezvăluiri neașteptate despre Teo Trandafir și Paula Seling

„În cartea aceasta care s-a lansat fix de ziua mea, pe 23 august, mi-am adunat toate gândurile mele din copilărie până astăzi, cu o carieră de aproape 30 de ani, o carte în care publicul cititor va descoperi povești despre mine, despre viața mea și despre mari personalități culturale ale României.

E o carte în care am scris despre niște oameni de la care am avut de învățat, niște oameni care mi-au dat sfaturi, pe care eu le-am respectat cu sfințenie. Vorbim de Draga Olteanu Matei, Tamara Buciuceanu Botez. Nu mai vorbesc de Stela Popescu, Dumnezeu să o odihnească, de la care noi, artiștii tineri, am furat meserie”, a declarat Fuego pentru WOWbiz.

Fuego a scris secrete nu doar despre el, ci și despre mai multe celebrități din România. „Am avut lângă mine colegi minunați despre care am scris. Mirabela Dauer, Marius Țeicu, cel care mi-a fost profesor de canto, Teo Trandafir.

E prietena ea de peste 20 de ani, o cunosc de când făcea primele emisiuni de televiziune și ea este prima care mi-a dat un imbold în cariera asta profesională. Marina Voica, bunica stilului latino, am studiat-o mult. Stela Enache, Paula Seling, sunt mândru că sunt român când o ascult”, a mărturisit Fuego, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

