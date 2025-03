De la un somn odihnitor la insomnie

Conform articolului din The Telegraph, autoarea povestește cum în tinerețe se lăuda că adoarme imediat ce pune capul pe pernă. Însă, în jurul vârstei de 30 de ani, a început să se confrunte cu dificultăți în a adormi și a menține somnul.

Jurnalista descrie cum căutarea soluțiilor pentru problemele de somn a devenit o obsesie. Ea a încercat numeroase gadgeturi, suplimente și tehnici, inclusiv un inel Oura pentru monitorizarea somnului, purificatoare de aer pentru cameră, păduri ponderate, picături de CBD, melatonină, eliminarea telefonului și televizorului din dormitor, un ceas deșteptător special și și-a blocat complet ferestre, astfel încât nici un pic de lumină să nu mai pătrundă în cameră.

Cu toate acestea, problemele de somn au persistat, iar focalizarea excesivă pe optimizarea somnului a creat și mai multă anxietate.

Abordarea unui expert în somn

În căutarea unei soluții, autoarea a apelat la Lisa Sanfilippo, psihoterapeut integrativ și expert în recuperarea somnului. Sanfilippo oferă o abordare hibridă, combinând terapia integrativă cu tehnici somatice (corporale).

„Nu poți teoretiza calea către relaxare, trebuie să lucrezi în parteneriat cu corpul tău – dacă îl lași în afara ecuației, vei ajunge doar până la un anumit punct”, explică Sanfilippo, conform articolului din The Telegraph.

Tehnici pentru îmbunătățirea somnului

În urma sesiunilor cu Sanfilippo, jurnalista a învățat câteva tehnici eficiente:

Întinderi ușoare înainte de culcare și practicarea pozițiilor de relaxare Mișcări de eliberare a tensiunii în timpul zilei (ex: apăsarea mâinilor pe scaun) Rutină de seară constantă Baie caldă cu o oră înainte de culcare Ultima masă cu cel puțin 3 ore înainte de somn Limitarea cofeinei și alcoolului

Schimbarea perspectivei

Un aspect important a fost schimbarea modului de gândire despre somn. Autoarea a renunțat la așteptarea nerealistă de a dormi la fel ca la 20 de ani și a încetat să mai eticheteze nopțile ca „bune” sau „rele”.

„Când am încetat să mă concentrez pe a dormi bine și am început să îmi punctez ziua cu modalități ușoare de promovare a relaxării, corpul meu m-a recompensat cu mai puține nopți nedormite”, scrie jurnalista în The Telegraph.

Importanța relaxării pe parcursul zilei

Sanfilippo subliniază că „relaxarea nu este ceva ce se poate face doar cu câteva minute înainte de culcare”. Este un proces care trebuie integrat pe tot parcursul zilei prin mici tehnici realizabile.

„Când simți tensiune sau anxietate, aceasta trebuie eliberată, nu conținută”, explică expertul în articolul din The Telegraph.

Această abordare echilibrată, care combină tehnici fizice și mentale, poate oferi o alternativă eficientă la obsesia pentru gadgeturi și soluții tehnologice pentru somn.

În final, jurnalista The Telegraph subliniază importanța acceptării și a unei rutine constante de auto-îngrijire, fără a pune presiune pe rezultate. Această schimbare de perspectivă poate fi cheia pentru îmbunătățirea calității somnului și, implicit, a stării generale de sănătate.

