În urmă cu aproximativ o săptămână, Gabi Bădălău s-a pozat în aeroport. Alături de el au fost și copiii lui din căsnicia cu Claudia Pătrășcanu. Așa, afaceristul a anunțat că a plecat în străinătate cu micuții, că a luat acordul cântăreței pentru a-i scoate afară din țară. Alături de ei sunt și părinții lui Gabi Bădălău.

Acum, Claudia Pătrășcanu a postat pe Instagram mai multe imagini cu copiii ei, poze primite de la Gabi Bădălău din vacanță. Pare că băiețeii poartă costume speciale, sunt pozați chiar și în deșert. Artista se bucură pentru vacanța copiilor, însă nu e pe deplin fericită, căci este departe de ei. „Dor nebun de voi”, a fost mesajul acesteia pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Despre vacanța copiilor cu Gabi Bădălău, artista a vorbit pentru Cancan. „Era perioada mea de stat cu ei, dar băieții au vacanță de la școală și s-a venit cu această propunere și am acceptat cu sufletul deschis. Chiar am emoții pentru ei, dar sunt fericită, pentru că e prima oară când se despart atât de mult timp de mine. Eu în toată perioada asta muncesc și merg la tratamente pentru durerea pe care o am la un braț. Mă ocup de sănătatea mea, în primul rând. De la sport am un mușchi care mă doare, iar atunci când sunt băieții acasă, nu am timp să mă ocup de mine.

Abia aștept să se întoarcă băieții acasă! Bine, abia au plecat și mă bucur că sunt fericiți. Le-am povestit ce-i așteaptă acolo și le-am zis că am fost și eu cu tati. Le-am arătat locurile pe unde vor ajunge pentru că s-au dus pe distracție acolo. Cred că am făcut pe toată lumea fericită! Mă bucur că pot să fac lucrul acesta, să-i fac fericiți și pe bunici, și pe Gabi l-am făcut fericit, că poate merge cu copiii într-o vacanță. Dacă ei sunt fericiți, și eu sunt fericită!”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu.

„Eu cu Gabi vorbesc strict despre băieți și cam atât”

În ultimii ani, între Claudia Pătrășcanu și familia lui Gabi Bădălău a existat o tensiune care părea că nu se va sfârși vreodată. Acum, artista a anunțat că relația cu soacra ei, Rodica, este una bună și că ele comunică de dragul celor doi copii. Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu au finalizat nici acum divorțul, la aproape doi ani de când au decis ca fiecare să o ia pe drumul său.

După ce și-au aruncat cuvinte grele, acum Claudia Pătrășcanu și mama lui Gabi Bădălău s-au împăcat. Cântăreața a mărturisit că se înțelege foarte bine cu soacra ei acum și este un pas înainte pentru relația civilizată la care visează după despărțirea de tatăl copiilor ei.

„Eu cu Gabi vorbesc strict despre băieți și cam atât. Țin legătura cu mama lui mai mult, cu ea mă conversez în ceea ce ține de cei mici și cred că e OK, e suficient. Important este că păstrăm o relație și o legătură frumoasă pentru copii. Sunt fericită și bucuroasă pentru faptul că Dumnezeu așază lucrurile și am început să comunic cu mama lui foarte bine. E un pas înainte pentru o relație civilizată. Eu cred că unul dintre noi toți trebuia să fie mai înțelept. Trebuia cumva să ajungem la un numitor comun. Și tot femeile că, uite, eu și soacra mea am ajuns să comunicăm foarte bine pentru binele băieților. Deci, tot femeile din familia Bădălău au un cuvânt de spus!”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.

Citeşte şi:

Zanni, câștigătorul „Survivor România”, la secția de Poliție. „M-au luat pentru că am avut tupeu”

Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus. Câți bani are de recuperat: „M-a făcut asasină peste tot”

Anamariei Prodan îi e rușine să mai iasă pe stradă după despărțirea de Laurențiu Reghecampf: „Părinții mei se întorc în mormânt”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Pentru cine a cumpărat Gică Hagi un apartament, în mare secret. Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pe ascuns, abia acum s-a aflat

Observatornews.ro Izabela, o fetiță din Cluj Napoca, dată dispărută de familie. Copila a plecat de acasă și nu s-a mai întors

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2021. Scorpionii refuză să asimileze o lecție de viață primită de curând, completare la una mai veche

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport ŞOC!!! A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!