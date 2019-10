Gabriel Dorobanțu a-ncurcat datele și-a ajuns la concert cu o zi mai devreme. “Bine că nu s-a întâmplat să vin după”

De Florian Gheorghe,

Weekendul trecut se anunța unul obișnuit pentru solistul de 66 de ani, cu deplasări și cântări. A devenit însă neobișnuit când s-a trezit la locul spectacolului antamat, doar pentru a descoperi că acolo… nu e nimeni!

“Am ajuns în localitatea vasluiană la oră rezonabilă, doar că m-am trezit într-o intersecție unde nu era nici un semn că are loc vreun eveniment, nici țipenie de om! Am dat de o doamnă, pe care am întrebat-o de știe unde are loc spectacolul. Mi-a răspuns «aici, dar mâine». Am dormit la un hotel în Bârlad și m-am întors a doua zi. Între timp, tot satul a aflat că i-am vizitat și cu o zi înainte. Așa am pățit și la Ostrov, mă amuz chiar și eu, acum. Bine că nu s-a întâmplat să vin după”, ne-a povestit veteranul solist pățania sa.

Daniela Condurache a cântat în altă comună, Aurel Moldoveanu, la altă nuntă!

Dacă Gabriel Dorobanțu a încurcat zilele spectacolului, alți colegi de-ai săi au încurcat locurile!

Cunoscuta solistă de muzică populară Daniela Condurache a cântat, la un moment dat, la o sărbătoare locală într-o comună învecinată celei unde fusese plătită să urce pe scenă! Așa că a trebuit să susțină două spectacole…

Și Aurel Moldoveanu a avut parte de o întâmplare asemănătoare. Chemat să cânte la o nuntă, la Slănic Moldova, solistul a-ncurcat saloanele de petreceri și a întreținut atmosfera, o bună bucată de vreme, la o petrecerea la care nu era așteptat. La un moment dat, mirele, probabil făcându-și procese de conștiință, i-a șoptit la ureche cam cum stau lucrurile, iar Aurel și-a luat microfonul și s-a mutat în salonul vecin, unde era așteptat de nuntași de ceva vreme…