Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”

Evenimentul, care va avea loc pe 1 martie 2026, este unul caritabil, iar fondurile strânse vor susține activitatea organizației care luptă pentru drepturile femeilor și împotriva violenței de gen. Spectacolul va avea loc la clubul The Fool și poate fi urmărit și online în transmisiune live.

Ideea evenimentului a venit firesc, într-un context în care începutul lunii martie este asociat, de cele mai multe ori, cu gesturi simbolice: flori, parfumuri sau bomboane.

„Mi s-a părut important ca, înainte de toate astea, să vorbim despre respect, siguranță, egalitate și dragoste pe tot parcursul anului. Într-o țară în care femicidul este o realitate constantă, cred că e nevoie de mai mult decât gesturi simbolice”, a spus Gabriel Gherghe.

Tema show-ului pornește de la „cadouri ciudate” primite de-a lungul vieții, însă, ca în orice crowd work autentic, poveștile vor veni direct din sală. Diferența față de un spectacol obișnuit este substratul mai serios care susține întreaga construcție, chiar dacă la suprafață totul rămâne relaxat și spontan.

Spectacolul își propune nu doar să stârnească râsul, ci și să deschidă o conversație.

„Îmi place ideea de a trata prin comedie un subiect care, la prima vedere, pare greu de dus într-un spectacol de stand-up. Mi-aș dori să râdem, să donăm și să plecăm cu un mic gând în plus. Dacă reușim să schimbăm, chiar și puțin, felul în care ne raportăm la femei, inclusiv în zona comediei, unde misoginismul încă e prezent, atunci show-ul și-a atins scopul”, a adăugat comediantul.

„O societate în care avem drepturi egale și în care suntem în siguranță se construiește zilnic, nu doar în luna martie. Prin modul în care reacționăm când femeile vorbesc despre experiențele lor, atunci când sancționăm violența și venim în sprijinul victimelor, când ne implicăm și cerem legi mai bune.

Ne bucurăm să vedem și un altfel de stand-up, care demonstrează că a fi amuzant nu înseamnă să faci glume sexiste sau problematice. Îi mulțumim lui Gabriel pentru că fiecare aliat ne aduce mai aproape de o lume echitabilă pentru noi toți”, a afirmat Cristina Praz, reprezentantă a centrului Filia.

Evenimentul din 1 martie face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative caritabile asumate de Gabriel Gherghe în această perioadă. Pe 15 martie, comediantul organizează, alături de mai mulți colegi și în parteneriat cu Asociația Sache, roastul caritabil al cântăreței Jo, iar pe 5 aprilie urmează un alt show de crowd work caritabil, de această dată pentru Kola Kariola.

