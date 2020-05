De Livia Lixandru,

„Din momentul în care s-a anunțat stare de urgență și până acum vreo săptămână doar tavi a mers la cumpărături. Am avut și noi tot felul de chestii pe care le-am resimțit, care cel mai ciudat mi s-a părut ieri, când am fost eu la cumpărături.

Când m-am urcat în mașină după foarte mult timp să conduc, am început să am amețeli. Am avut o stare de amețeală de nu-mi dădeam seama.

Poate am fost deshidratată, am băut o jumtate de litru de apă așa, pe nerăsuflate, să fiu sigură că nu sunt deshidratată. Îmi era și frică… noi având un hypermarket foarte mare la o distanță de 300-400 metri.

Practic, mă pot duce și pe jos, doar că n-am cum să car de acolo. Mă gândeam: Doamne, o să ajung cu mașina… adică am avut așa, o stare de… Nu m-a ținut prea mult și mi-am revenit.

Nu mai sunt atât de ”paranoia”, când s-a anunțat starea de urgență aveam covoraș cu clor la intrare, un înreg circuit.”, a povestit Gabriela Cristea, potrivit Wowbiz.

