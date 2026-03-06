Gabriela Cristea le-a arătat fanilor din mediul online cum pregătește o rețetă gustoasă de bame cu costiță de porc afumată, un preparat aromat și ușor de făcut acasă. Vedeta, care în ultima perioadă petrece mai mult timp alături de familie, își dedică o parte din timp pasiunii sale pentru gătit și împărtășește frecvent rețete cu cei care o urmăresc.

După ce a renunțat la activitatea din televiziune, Gabriela Cristea a ales să se concentreze mai mult pe viața de familie și pe proiectele personale. Printre activitățile care îi aduc bucurie se numără și gătitul, iar vedeta obișnuiește să posteze online preparatele pe care le pregătește pentru cei dragi.

De această dată, Gabriela Cristea a pregătit o mâncare de bame cu costiță de porc afumată, un preparat tradițional, care poate fi adaptat cu ușurință și pentru persoanele care preferă varianta fără carne. În acest caz, costița poate fi eliminată, iar rezultatul rămâne la fel de gustos.

Pentru această rețetă, vedeta a folosit câteva ingrediente simple:

Ingrediente:

bame proaspete

costiță de porc afumată (opțional)

ceapă

usturoi

roșii sau pastă de roșii

sare, piper și boia, după gust

Cum se prepară mâncarea de bame

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea a explicat pas cu pas modul de preparare al acestui fel de mâncare.

Mai întâi, vedeta a călit în puțin ulei ceapa tăiată cubulețe, până când aceasta a devenit ușor aurie. A adăugat apoi costița de porc afumată, pentru a intensifica aroma preparatului, iar peste acestea a pus pastă de roșii făcută în casă.

Pentru a obține un sos consistent, Gabriela Cristea a turnat un pahar de apă și a adăugat câteva frunze de dafin, iar gustul a fost completat cu sare, piper și boia.

În paralel, bamele au fost fierte separat într-o altă oală. După ce s-au înmuiat suficient, acestea au fost adăugate peste sosul cu costiță, unde au mai fost lăsate câteva minute pentru a se îmbina aromele.

„Pun ulei de măsline și ceapă la călit. Întotdeauna trebuie să învârtiți cu lingură de lemn ca să nu se strice ceramica. Între timp, în cealaltă cratiță, am pus niște apă să opăresc bamele. Peste ceapă punem și niște costițe un pic afumate. Adaug niște pasată făcută în casă de mine. Adaug și un pahar cu apă și câteva frunze de dafin aduse de la casa noastră din Italia.

Punem sare și câteva linguri de oțet (n.r. în apa în care se pun bamele la fiert). Punem bamele de la congelator și câțiva morcovi tot înghețați și lăsăm să fiarbă clocotit 5 minute. După 5-6 minute de clocotit, scurgem bamele și morcovii. Le adăugăm peste sos. Amestecăm bine și mai lăsăm să clocotească un minut, cât să se întrepătrundă gusturile”, a explicat fosta prezentatoare de televiziune.

