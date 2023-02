Pe plan profesional, Gabriela Cristea pare că se descurcă foarte bine. Recent, prezentatoarea de la Antena Stars și-a lansat un magazin online, unde vinde haine făcute după ideile sale. Tavi Clonda a vorbit despre planurile soției sale în materie de afaceri și este bucuros că aceasta a avut idei bune pentru a-și mări venitul.

„Ea are magazinul online cu haine pe care nu le cumpără și le vinde mai departe, ci le face. Creează rochii, l-a deschis chiar înainte de sărbători. Ea face schițele, lucrează cu mai multe ateliere. Sunt haine doar pentru doamne, momentan. Rochii și cămăși foarte frumoase.

Ea, când ne-am cunoscut, avea Atelierul Miresei, a fost prima. Apoi ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, aveam emisiunea, eram destul de ocupați și a renunțat. Acum a reluat, cumva, deocamdată, cu rochii normale, nu de mireasă. A făcut deja schițe pentru 5-6 genuri de cămăși, la fel și modele de rochii. Umblă după materiale. A lucrat mult la detaliu, cutii frumoase, eticheta care se lipește, hârtia. E plin de cutii la noi”, a mărturisit acesta, potrivit playtech.ro.

„Nu am făcut un calcul la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”

După magazinul de haine, Gabriela Cristea se pregătește să deschidă și un studio foto. Locația va fi în Dorobanți, în unul dintre apartamentele cuplului. Tavi Clonda a dat mai multe detalii despre noua afacere a familiei.

„Avem multe proiecte noi, Gabriela își deschide studio foto, avem un apartament în Dorobanți. E în centru, mai accesibil. În Corbeanca e mai greu de ajuns. Avem șase decoruri, studiourile se fac ca la televiziune, se schimbă în funcție de tematică. Colaborăm cu mai mulți fotografi, cu care am mai lucrat.

Cine vrea poze e așteptat să vină. O să fac și eu un shooting cu bandul, am început să lucrez cu trupa mea de cover-uri, fac și un proiect balkanic-rock, lucrez cu băieții la niște demouri, video-uri. Avem decoruri și pentru trupe, artiști, o să ne facem și noi ce avem nevoie. E o investiție, dar fără nu se poate.

Ideea cu studioul foto i-a venit când am făcut ședințele foto pentru magazin. Momentan vin fotografii cu aparatele lor, dar vom investi și în așa ceva. Gabriela are niște pachete, în funcție de preferințe, și cu editare, dacă se dorește, depinde ce vrea fiecare. Nu am făcut un calcul, la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”, a completat acesta, care nu a negat faptul că investiția nu coboară sub 50.000 de euro.

Gabriela Cristea nu are bonă pentru fetele sale

Prezentatoarea se ocupă singură de copii și nu are alt ajutor decât pe cel al soțului. Tavi Clonda își mai cheamă mama din când în când pentru a avea grijă de Victoria și Iris, atunci când programul lor este foarte încărcat.

„Bonă nu avem, fetele le ducem la grădiniță. Când Gabriela pleacă la emisiune, mă ocup eu, când am și eu spectacole sau repetiții, o mai chemăm pe mama de la Brașov sau mai apelăm la Paula.

Nu e ușor, dar dacă energia e bună și comunicarea la fel, reușim să le facem pe toate. Acum, eu trebuie să scot piese, colaje, să vin cu un look nou. Un artist trebuie să se reinventeze”.

