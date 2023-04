Gabriela Cristea a fost căsătorită cu Marcel Toader timp de 5 ani și au divorțat la dorința omului de afaceri. Într-o zi, fostul soț al prezentatoarei TV a venit acasă și a pus-o pe aceasta să își facă bagajele. După divorț, vedeta a realizat că toate conturile ei erau goale, iar Marcel Toader se folosise de toți banii pe care ea îi câștigase în tot acest timp.

„Nici nu știam câți bani aveam. Am descoperit după ce i-am pierdut pe toți. Suma pe hârtie, dovedită, a fost de 480.000 euro. Dar suma reală a fost aproape dublă”, a spus Gabriela Cristea în cadrul emisiunii „După faptă și răsplată” prezentată de Cristina Șișcanu, potrivit unica.ro.

La vremea respectivă, vedeta prezenta un show matrimonial și avea un salariu de 20.000 de euro, după cum chiar ea a declarat. Gabriela Cristea spune că nu s-a putut bucura deloc de bani, pentru că nu avea timp să plece în vacanțe sau să îi cheltuiască, pentru că programul ei era unul foarte încărcat. Prezentatoarea de la Antena Stars nu știe nici în ziua de astăzi ce s-a întâmplat cu banii pe care Marcel Toader i-a luat de la ea.

„50 de lei am avut în cont, după divorț”

Când și-a verificat conturile după divorț, Gabriela Cristea a constat cu stupoare că mai avea doar 50 de lei. „50 de lei am avut în cont, după divorț. Eu de la 50 de lei cu care m-am trezit undeva în februarie, am reușit într-o lună de zile să mă redresez și să pot să mă întrețin, să pot să merg unde vreau. Foarte repede m-am repliat și am găsit resurse prin care să pot să îmi văd mai departe de viață. Dar eu zic că așa este caracterul meu și e un avantaj, un dar de la Dumnezeu.”

Soția lui Tavi Clonda spune că nu avea timp să își verifice conturile și avea încredere în fostul ei partener. Programul prezentatoarei era foarte încărcat, iar singura ei zi liberă ea duminica. „Nu aveam când (să verific ce bani aveam în cont). Eu practic mă trezeam la 7 dimineața, la 8 eram deja la studio și mă mai întoarceam seara în jur de ora 21:00. Iar sâmbăta munceam de la 12:00 până după miezul nopții. Deci practic eu aveam timp doar duminică să mă odihnesc.”

„Fostul meu soț mi-a zis să plec. A venit și a zis: «Aș vrea să îți faci bagajele și să pleci»”

Marcel Toader i-a cerut Gabrielei Cristea să se despartă. Omul de afaceri, care a murit în anul 2019, i-a spus să își facă bagajele și să părăsească locuința. La acel moment, vedeta și-a dorit o pauză de la televiziune, pentru că avea probleme de sănătate, însă bărbatul nu a fost de acord.

„Am aflat (că nu mai sunt bani în cont) în momentul în care fostul meu soț mi-a zis să plec. A venit și a zis: «aș vrea să îți faci bagajele și să pleci». Povestea e mai amplă. Din cauza stării mele de sănătate care se degradase foarte mult, nu mă mai puteam odihni, aveam probleme cu tiroida, multe acumulate, eu am zis vreau să mă opresc, vreau să fac o pauză măcar de un an, să zicem un an sabatic, în care să nu fac absoluit nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc. Îmi puteam permite chestia asta după mulți ani în care muncisem efectiv ca o sclavă. Și el nu a fost de acord pentru că mi-a zis că nu înțelege cum de pot eu să îmi permit să renunța așa de ușor la 20.000 de euro?! Eu am zis gata, stop, nu mai pot și du-te tu”, a mărturisit Gabriela Cristea.

„Mă pusese bou la jug”

Marcel Toader reușise să îi facă o imagine falsă în fața tuturor. Prezentatoarea show-ului matrimonial „Mireasa – Capriciile iubirii” susține că fostul ei soț păcălise pe toată lumea. „La început i-a păcălit pe toți prietenii mei, pe toată lumea, pe mine. Dar după aceea a trebuit să trag. Mă pusese bou la jug”, a subliniat ea.

