Însă, în urmă cu mulți ani, Gabriela Cristea a fost căsătorită și cu Marcel Toader, din 2008 până în 2013, când au divorțat.

Gabriela Cristea a recunoscut recent, în cadrul unui interviu, că, la doar șapte zile după ce  s-a căsătorit, a luat în calcul divorțul. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și primul ei soț.

„Nu pot să spun că în prima parte a vieții mele am fost foarte norocoasă, sau nu mi-a scos Dumnezeu în cale pe cineva cu care să spun: mamă, mut munții din loc cu omul ăsta. (…) Când l-am întâlnit pe primul meu soț veneam după un moment în viață în care mi se părea că ori sunt eu prea nemulțumită, ori așa sunt bărbații și am zis că trebuie sâ găsesc pe cineva.

Primul meu soț, la început, s-a purtat impecabil. (…) Am hotărât foarte repede să mă căsătoresc cu el pentru că se purta ok cu mine, avea grijă de mine, până la căsătorie. Eu am vrut să divorțez după prima săptămână după ce ne-am căsătorit pentru că efectiv atunci și-a dat arama pe față.”, a declarat Gabriela Cristea, în podcastul moderat de Ioana Ginghină.

„Am mai dat o șansă și am intrat în compromis. La un moment dat, nu am mai avut ieșire. (…) S-a ajuns la ce s-a ajuns. Eu nu dau vina pe el 100%. Am avut partea mea de vină. (…) De ce am stat?!”, a mai spus Gabriela Cristea.

„Eu nu am avut nicio relație aproape un an de zile. Nici măcar cu beneficii. Am fost eu cu mine și atât. Au fost bărbați care m-au curtat în perioada respectivă dar nu am simțit ideea nici măcar să ies la un date. Mi-am dat seama în perioada aia că eu nu mă cunosc pe mine.”, a mai spus Gabriela Cristea.

Monden

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la o săptămână după ce s-a căsătorit. Ce s-a întâmplat între ea și primul soț. „Atunci și-a dat arama pe față”
Stiri Mondene 13:12
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la o săptămână după ce s-a căsătorit. Ce s-a întâmplat între ea și primul soț. „Atunci și-a dat arama pe față”
