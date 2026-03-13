Întrebată de fani când va părăsi România, fosta prezentatoare TV a afirmat că momentan nu va face acest pas. Mai mult decât atât, Gabriela Cristea a dezvăluit că este posibil ca la vârsta de 70 de ani să se mute în Italia.

Gabriela Cristea vrea o echipă de români pentru a renova conacul

Recent, vedeta a vorbit din nou despre locuința pe care și-a cumpărat-o în străinătate, afirmând că se gândește serios să apeleze la o echipă de români din Italia pentru a începe renovările.

„Românii care se duc și muncesc și își fac o firmă și lucrează sunt supercăutați, pentru că sunt muncitori. Sunt și foarte serioși și fac și treabă bună, înțelegi? Și nu stau să o lălăie, se apucă de treabă și o duc până la capăt. Serios, românii sunt șmecheri în Italia. Nu vorbesc de cei care merg la ciordeli, vorbesc de românii care merg să muncească și care își fac un nume acolo prin muncă”, le-a spus Gabriela Cristea jurnaliștilor de la Cancan.

Soția lui Tavi Clonda a vorbit și despre faptul că, pentru a începe renovarea, trebuie mai întâi să demoleze o parte din conac.

„Noi am găsit o casă absolut superbă. Este un conac și are la momentul ăsta undeva pe la 300 de metri pătrați, chiar puțin mai mult. Este o casă care are un potențial extraordinar. Acum o să ne vină proiectul de la arhitecți. Practic, o parte din casă se demolează pentru că nu este stabilă și vrem să mai adăugăm niște sute de metri.

Nu putem să ne ridicăm foarte mult în partea de sus. Au fost arhitecții cu constructorii, cu structuriștii și cu geometra, toată gașca acolo, ca să vadă exact ce se poate face. Casa noastră fiind pe un deal, ei vor să construiască dedesubt. Tot ce construiești acolo nu este considerat etaj, este considerat subteran și atunci poți să te extinzi”, a adăugat vedeta.

Casa din Italia va deveni un boutique hotel

Fosta prezentatoare TV a vorbit și despre cum va arăta conacul după ce va fi renovat: va fi un boutique hotel, va avea piscină și o terasă foarte mare.

„O să facem un fel de boutique hotel, dar nu chiar hotel în sensul clasic. Nu vrem să ne complicăm cu licența de hotel, pentru că sunt foarte multe condiții. Noi ne-am propus să facem șapte sau opt camere, toate camere mari, fiecare cu baie proprie și condiții de cinci stele, ca să zic așa.

Vrem un living foarte mare, cu o terasă foarte mare și cu o piscină corespunzătoare, exact așa cum ne place nouă. Acum încercăm să vedem dacă putem să accesăm și niște fonduri pentru proiectul acesta”, a încheiat Gabriela Cristea.

