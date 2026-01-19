Acum, fosta prezentatoare TV a vorbit din nou despre locuință, afirmând că este vorba despre un conac pe care urmează să-l renoveze și pe care îl va transforma într-un boutique-hotel. Însă totul va dura cel puțin trei ani!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat casă în Italia

„Noi ne-am cumpărat deja un conac acolo, pe care vrem să-l renovăm. Doar că este un conac foarte mare și vrem să facem un boutique-hotel, iar acest lucru durează foarte mult. O să dureze doi, poate chiar trei ani până când va fi gata. Voiam să profităm cumva de achiziția noastră și ne-am hotărât să ne facem o căsuță mai micuță pentru noi, ca să putem să mergem foarte des acolo, pentru că ne place foarte mult zona. Nu vrem să așteptăm trei ani, ci vrem să ne bucurăm chiar din vara aceasta.

Vrem să ne facem o căsuță din lemn, cu structură din lemn, care se ridică foarte repede. Puteam să ne facem din cărămidă, doar că durează, sunt foarte multe etape, iar eficiența este la fel de bună, poate chiar mai bună decât cea pe lemn, pe alocuri. Doar că o casă cu structură de lemn în trei luni o ai gata, cu tot cu finisaje. E mult mai rapid. Ne gândim la chestia asta. În Italia costurile sunt destul de mari pentru structurile din lemn și atunci încercăm să găsim ceva în România. Vrem să găsim de aici lemnul pentru construcție, iar acolo să lucrăm cu un constructor român pe partea de manoperă”, a spus Gabriela Cristea pentru SpyNews.

Soția lui Tavi Clonda a precizat că nu are de gând să se mute de acum în Italia, însă ea și familia ei vor pleca des din România, acum că și-au cumpărat o casă într-o țară străină.

Mai mult decât atât, Gabriela Cristea a declarat că urmează să plece în Italia în luna februarie și că speră ca până în vară să fie gata o căsuță în care să locuiască.

Fosta vedetă TV vrea să părăsească România la 70 de ani

„Nu, acum cel puțin nu. Poate când o să am 70 de ani, poate că da! Dar acum nu vrem să ne mutăm acolo. O să stăm în vacanțe, mergem foarte des. Acum plecăm din nou în februarie, cam o dată pe lună plecăm în Italia. În februarie mergem să ne plantăm măslinii și să ne ocupăm de măslinii pe care îi avem. Fetițele sunt foarte încântate.

E foarte frumos acolo, e o combinație între Toscana și mare. Sunt dealurile din Abruzzo, care seamănă foarte mult cu dealurile din Toscana. E o zonă viticolă foarte mare și o zonă unde se cultivă livezile de măslini. Noi nu avem vie, avem măslini, iar vecinii noștri au vie. În toamna aceasta ne-am bucurat să mergem prin vie, să ne plimbăm, am mâncat struguri. E foarte, foarte frumos. Acesta este planul familiei pentru prima jumătate a anului 2026. În partea a doua poate ne relaxăm. Până la vară noi sperăm să fim gata cu căsuța”, a încheiat Gabriela Cristea.

