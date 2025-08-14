După mai bine de jumătate de an de pauză din televiziune, Gabriela Cristea revine în atenția publicului cu un proiect nou, dar încă învăluit în mister. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii sugestive, însă a ales să nu ofere detalii clare, lăsându-și fanii să facă presupuneri.

În imagini se pot observa obiecte cu inscripții în limba italiană, detaliu care i-a făcut pe urmăritori să creadă că planurile sale au legătură cu Italia. Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz, susținându-se reciproc atât pe plan personal, cât și profesional. Cei doi au călătorit recent de mai multe ori în Italia, ceea ce a alimentat și mai mult zvonurile.

„După două luni de căutări, discuții, documentare și programări, fix în urmă cu o lună am demarat un proiect nou. O să vă povestesc ce și cum la sfârșitul lui septembrie sau începutul lui octombrie, dar… azi am mai făcut un pas important și tare mă mănâncă limba să vă povestesc despre acest proiect atât de frumos și drag nouă. Deocamdată nu pot să vă spun ce și cum, vreau să facem totul ca la carte și vă spun atunci… mai e foarte puțin.

P.S.: Pozele sunt de acum o lună și au legătură cu noul nostru proiect”, este mesajul transmis de Gabriela Cristea în mediul online, alături de mai multe fotografii care au stârnit interesul fanilor.

Reacția fanilor Gabrielei Cristea

Fanii au început deja să își dea cu părerea: unii cred că vedeta își pregătește o casă de vacanță pe coasta italiană, în timp ce alții sunt convinși că ar putea fi vorba despre o afacere lansată peste hotare. Atmosfera mediteraneeană și elementele vizuale din fotografii par să ascundă mai mult decât lasă Gabriela Cristea să dezvăluie.

„Păi, e simplu: v-ați luat o casă în Italia și v-ați apucat de renovat”, „Vă deschideți un restaurant în Italia! Doamne, ce frumos! Bravo și mult succes!”, „O nouă achiziție, așa cum fac toate vedetele, departe de București!”, „Achiziția unei proprietăți în Italia (vă trădează obiectele cu scris în italiană). Felicitări și succes!”, „V-ați achiziționat o casă în Italia? Felicitări dacă acesta este proiectul de care povestiți în această postare”, „Sună a casă în Italia” sunt doar o parte din comentariile fanilor.

Până la anunțul oficial, prezentatoarea TV își ține comunitatea conectată și curioasă, promițând, indirect, o surpriză pe măsura așteptărilor.

