Gabriela Cristea, secrete din bucătărie. Rețeta pentru vinete coapte la borcan

Toamna este momentul în care gospodinele se pregătesc pentru iarnă, iar rețetele tradiționale revin în prim-plan. Printre inspirațiile acestui sezon se numără și Gabriela Cristea, care a împărtășit fanilor săi modul în care pregătește vinetele coapte la borcan.

Pe lângă cariera de succes în televiziune, Gabriela Cristea s-a făcut remarcată în mediul online prin pasiunea pentru gătit. De ani buni, vedeta obișnuiește să publice pe rețelele sociale rețete simple și gustoase, perfecte pentru cei care vor să aducă savoarea tradiției în propria bucătărie.

Pentru vinetele la borcan, Gabriela recomandă coacerea lor în casă, apoi curățarea și pasarea, astfel încât să fie gata pentru iarnă.

„Am copt vinetele pe flacără deschisă, le-am curățat și le-am lăsat să se scurgă. Și o să vă arăt cum le păstrez eu pentru iarnă. Am spălat bine borcanele și capacele, am adus vinetele și voi pune sare. Eu prefer la toate conservele sau la toate murăturile să pun sare iodată. Nu trebuie să puneți foarte multă sare. Pun sare peste ele și le amestec, ca să se pătrundă peste tot. Vinetele pe care le pun la borcan, în momentul în care le scoatem să le gătim, le mai lăsăm să se scurgă într-o sită. (…) Trebuie să umpleți borcanul, dar să lăsați foarte puțin gol, până la gâtul lui. Trebuie să aibă loc să fiarbă, pentru că le voi pune la bain-marie”, a explicat Gabriela Cristea în mediul online.

Secretul din bucătărie al Gabrielei Cristea

Vedeta a explicat și că există două metode sigure prin care alege să fiarbă borcanele, pentru ca acestea să reziste luni întregi: fie prin fierberea clasică în apă, fie prin sterilizarea la cuptor.

„În ambele situații le montez la fel. Iau o oală mai extinsă și nu foarte înaltă și le pun într-un prosop, peste care pun borcanele. Încerc să nu se lovească borcanele pentru că asta este toată treaba. Ele vor fierbe și dacă se vor lovi unele de celelalte, ele atunci e posibil să se crape. Pun apă până aproape de sus și le punem la fiert la foc foarte, foarte mic sau le putem pune la cuptor, la 120-130 de grade. Trebuie să fiarbă la foc foarte mic. Le fierb pentru aproximativ două-trei ore. După, le întoarcem, le punem la căldură împăturite să se răcească și suntem gata”, a mai spus Gabriela Cristea.

Rețeta sa a adunat numeroase aprecieri din partea urmăritorilor, care văd în Gabriela Cristea nu doar o figură cunoscută de pe micile ecrane, ci și o sursă de inspirație în bucătărie.

