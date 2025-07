Într-un clip video pe care l-au postat pe internet, cele două vedete au anunțat că au scos la vânzare una dintre mașinile familiei, însă filmulețul a fost unul amuzant, chiar dacă inițial părea că sunt unele probleme în cuplu.

„N-o să vă vină să credeți, dar l-am prins pe Tavi cu alta! Hai să-l confruntăm”, spune Gabriela Cristea la începutul clipului video. Iar apoi fanii celor două vedete află despre ce este vorba, de fapt.

Iată mai jos dialogul pe care l-au purtat Gabriela Cristea și Tavi Clonda:

Gabriela Cristea: „Hello”

Tavi Clonda: „Hey, baby”

Gabriela Cristea: „Dar ce faci? O înșeli pe Alba?”

Tavi Clonda: „Da, o înșel pe Alba cu Cenușăreasa, pentru că am spălat-o un pic. Din când în când am grijă și de ea. Îmi pare rău că trebuie să mă despart de ea sau că trebuie să ne despărțim de ea”

Gabriela Cristea: „Așa este”

Tavi Clonda: „Ia uite ce frumoasă e fetița! Da dragilor, a venit momentul să rămânem doar cu Albele și Cenușăreasă să găsească un alt palat, alți proprietari… și am pus-o la vânzare”

Gabriela Cristea: „Dragilor, asta a fost mașina cu care am crescut fetele și întotdeauna am avut, aici în spate, scaunele pentru copii”

Tavi Clonda: „Da, dar nu mai sunt de vreun an”

Gabriela Cristea: „Nu în mașina asta, pentru că noi încă mergem cu scaunele cu fetele”

Tavi Clonda: „Da, normal”

Astfel, cele două vedete au ținut să își anunțe fanii că, după ce Tavi Clonda a spălat mașina lor mai veche, autoturismul a fost pus la vânzare. Asta deoarece Gabriela Cristea și soțul ei au un autovehicul nou.

Chiar dacă inițial internauții au crezut că artistul și-ar fi înșelat soția, cei doi au precizat că este vorba despre mașini când vorbesc despre „alta”.