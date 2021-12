Pentru câteva zile, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în Poiana Brașov, unde și-au dorit să se relaxeze înainte de a se întoarce din nou la muncă. După ce s-au bucurat de peisaj, cei doi au oprit într-o parcare privată, acolo unde se aflau câteva tarabe cu bunătăți. Când au plecat, Gabriela Cristea și soțul ei au avut parte de o surpriză neplăcută. Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena Stars a fost deranjată de faptul că aparatul din parcare nu dă rest, astfel că mulți nu au suma fixă pentru a plăti, iar banii rămân în aparatul respectiv.

„Suntem în Poiana Brașov și am venit și noi aici, la târg. Am avut o surpriză extrem de neplăcută, în sensul că… Suntem aici într-o parcare, cred că e privată, costă 3 lei pe oră sau 24 de lei 24 de ore. Nu costul ne deranjează, ci faptul că acest aparat nu dă rest. Pe românește… mi se pare furăciune pe față. Știu că o îmi zică cineva și pentru 2 lei diferență… Ideea e că e foarte mișto în Poiana Brașov și sunt câteva lucruri care strică toată atmosfera asta”, a spus Gabriela Cristea pe una dintre rețelele de socializare.

Și soțul vedetei, Tavi Clonda, a fost nemulțumit de această situație. „E japcă. Nu ai… pui 10 lei”, a spus artistul.

După acest episod neplăcut din parcare, Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au întors la hotel, unde așteaptă cu mare nerăbdare să meargă la masaj.

Tavi Clonda nu o lasă pe Gabriela Cristea să-și ia menajeră

Prezentatoarea TV se împarte între familie, viața profesională, dar și viața de gospodină. Gabriela Cristea își face singură curat în casă, iar Tavi Clonda este cel care o mai ajută din când în când. Vedeta nu are menajeră și se ocupă ea de toate treburile casei. „M-am apucat eu să fac, dar nu am avut mare spor pentru că fetele erau acasă și mă cam încurcă. Nu era nici Tavi acasă, iar acesta este un amănunt semnificativ pentru că eu chiar nu mă descurc cu aspiratorul. Nu am forță în mâini, nu pot să-l ridic”, a povestit Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Mămici de pitici cu lipici”.

