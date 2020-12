Gabriela Cristea, totul despre familia ei și rolul de mamă. „Meseria de casnic sau casnică este cea mai grea din lume”

„Aveam pe cineva care ne ajută la curățenie, dar din păcate nu mai primim pe nimeni acum în casă, ținând cont de situația actuală și atunci noi ne ocupăm de tot ce înseamnă îngrijire, spălat, călcat, făcut curățenie, mâncare, avut grijă de fete.

Practic, meseria de casnic sau casnică este cea mai grea din lume. Am încercat să ne împărțim cumva sarcinile.

Eu mă ocup de partea de bucătărie, gătesc, spăl, calc și fac curățenie, mă ocup ca toate lucrurile să fie îngrijite. În schimb, Tavi se ocupă exclusiv de datul cu aspiratorul”, a declarat Gabriela Cristea pentru click.ro.

„A fost un an controversat, cred că pentru toată lumea. A fost un an al schimbărilor, un an în care am învățat să mă bucur de lucruri mărunte și să îmi dau seama că aș face orice efort pentru familia mea. Adică niciun lucru nu ar fi un efort prea mare pentru familia mea.

Și sunt fericită cu alegerile pe care le-am făcut în viață. Sunt mulțumită că am reușit să trec cu bine peste toate încercările din 2020”, a mai adăugat frumoasa vedetă.

„Aș mai vrea să dau jos câteva kilograme ca să mă simt bine, dar nu mă grăbesc nicăieri.

Atunci când am să reușesc să slăbesc, să ajung acolo unde mă voi simți eu confortabil, acolo mă voi opri, nu știu câte kilograme vreau să mai dau jos, poate va mai trebui 5 kilograme sau 10 kilograme, dar important e să mă simt eu confortabil”, a spus în continuare soția lui Tavi Clonda.

