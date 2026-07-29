Contractul, evaluat la 60-70 de milioane de dolari, a fost încheiat prin intermediul companiei Zhongqing Baoshang International Investment, înregistrată în Hong Kong. Este vorba de cea mai importantă achiziție militară cunoscută a Iranului în contextul războiului pe care îl poartă cu SUA, Israel și aliații americani din Golf.

Primul lot de MANPADS-uri chineze va fi livrat în câteva săptămâni, precizează sursele citate de Reuters. Armele vor fi transferate cu avionul de la Urumqi către Pakistan, iar din Pakistan pe rute terestre secrete către Iran.

O sursă dintr-un serviciu secret european a declarat pentru Reuters că autoritățile din țara sa sunt la curent cu mai multe contracte militare negociate între China și Iran. China va livra în special sisteme portabile QW-12, QW-18 și QW-19. O sursă din Orientul Mijlociu a confirmat că Republica Islamică Iran vrea să achiziționeze sisteme QW-12 și QW-18.

Autoritățile pakistaneze, care încearcă să joace un rol de mediator, neagă orice implicare în furnizarea de MANPADS-uri chineze către Iran. Nici Ministerul chinez de Externe nu vrea să recunoască tranzacția și susține că informațiile sunt „complet nefondate”. Regimul de la Beijing pretinde că „promovează în mod constant pacea și sfârșitul conflictului”.

De altfel, China are același discurs și în cazul Ucrainei, deși ajutorul său militar, politic, diplomatic și economic pentru Rusia este vizibil și important pentru agresiunea Kremlinului în țara vecină și acțiunile sale de destabilizare a țărilor europene din NATO și UE.

Sistemele QW-12 și FN-16 ghidate în infraroșu sunt concepute pentru a ataca aeronave, elicoptere și drone care zboară la joasă altitudine. Mobilitatea lor permite o desfășurare rapidă în jurul țintelor strategice, precum și o dispersare și repoziționare imediată, făcând armata iraniană mai puțin vulnerabilă decât în cazul sistemelor staționare de apărare antiaeriană.

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