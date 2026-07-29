Constructorul angajează muncitori calificați și necalificați

Pe fondul ritmului alert de lucru, care este susținut de peste 600 de muncitori, 500 de utilaje și asfaltări zilnice, constructorul extinde echipele din teren și face noi angajări la Sălard pentru lucrări de infrastructură.

Lucrările sunt realizate de o asociere de constructori români – Precon Transilvania și Citadina 98, ambele companii făcând parte din grupul bihorean Selina, controlat de omul de afaceri Beniamin Rus. Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru lotul Chiribiș-Biharia din A3 este de 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027.

Grupul Selina a anunțat marți, 28 iulie, pe rețelele de sociale că angajează „muncitori calificați și necalificați pentru lucrări de construcții drumuri – rigole, șanțuri și podețe” pentru proiectul lot 3C2 Chiribiș – Biharia. Angajările vizează lucrările din zona Sălard, o comună din județul Bihor, aflată la o distanță de aproximativ 27 km nord-est de municipiul Oradea.

De ce este considerat Lotul Chiribiș – Biharia șantierul „model” de pe A3?

Horațiu Cosma, secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, a fost pe 28 iulie pe lotul de 28,5 kilometri dintre Chiribiș și Biharia pe care l-a descris ca fiind un „șantier model”. Proiectula depășit pragul de 65%.

„Un adevărat furnicar de oameni și utilaje. Peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje lucrează simultan pe întregul traseu, iar progresul se vede de la o săptămână la alta. Stadiul fizic a depășit deja pragul de 65%, iar ritmul de execuție se menține unul foarte bun”, a precizat Horațiu Cosma.

În fiecare zi se folosește în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică în fiecare zi.

„Avem asfalt așternut pe aproximativ 15 kilometri, iar echipele din teren pun în operă în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică în fiecare zi. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate, 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate, se montează parapetele metalice și continuă lucrările la devierea drumului național DN19E”, a adăugat oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Secretarul de stat este optimist că lotul Chiribiș – Biharia ar putea fi deschis circulației cu cinci luni înainte de termenul contractual.

„Dacă actuala dinamică va fi menținută, suntem foarte optimiști că la finalul acestui an constructorul va reuși să facă românilor o surpriză frumoasă: deschiderea circulației cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual”, a adaugat acesta

Această deschidere ar reprezenta încă un pas decisiv pentru continuitatea Autostrăzii Transilvania.

„Obiectivul nostru este ca în 2026 să putem circula pe A3 de la Oradea la Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul Meseș între Nușfalău și Poarta Sălajului. Românii așteaptă un coridor modern care să conecteze vestul țării de inima Transilvaniei”, amai spus secretarul de stat.

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