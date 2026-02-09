În 2025, Gabriela Firea a devenit pentru prima oară bunică. Pe atunci, ea mărturisea: „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! «Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu»”, a scris fostul primar al Capitalei pe Instagram.

Gabriela Firea, elegantă la botezul nepoatei

Timpul a trecut rapid, iar pe 8 februarie 2026 a avut loc botezul nepoatei sale. Gabriela Firea a fost prezentă la eveniment cu zâmbetul pe buze și o seninătate aparte, trăind din plin unul dintre cele mai importante momente din viața sa: acela de bunică.

Apariția sa a fost una elegantă, potrivită unui eveniment de familie deosebit, iar bucuria i s-a citit clar pe chip în imaginile postate de Mirela Vaida pe rețelele de socializare. Prezentatoarea a transmis și un mesaj emoționant pe Facebook, în care a vorbit deschis despre relația sa cu Gabriela Firea și despre împlinirea pe care o vede acum în viața acesteia.

„Aseară am prezentat și am cântat la petrecerea de botez a primei nepoate a prietenei mele Gabriela Firea, micuța Emily Victoria 💗 Fiica băiatului ei celui mare, Tudor… 🥰 O seară cu lumină, cu emoție și cu oameni veseli! O știu pe Gabi de mulți ani.

Ne-am cunoscut în televiziune, apoi drumurile noastre au mers diferit. Nu ușor. Nici pentru una, nici pentru cealaltă. Dar viața are felul ei de a așeza lucrurile exact atunci când ești pregătit să le primești. Și cred, cu toată sinceritatea, că abia acum o văd cu adevărat împlinită. Pentru că, oricâte «roluri» are de jucat o femeie în viață – personale, profesionale, publice, grele – singurul care îi lipsea Gabrielei era cel de bunică. ❤️🦋

Iar acum îl poartă cu o seninătate care spune tot. Dragă Gabi, să te bucuri de Emily Victoria cu sănătate, cu liniște și cu acel timp care nu se măsoară decât în îmbrățișări! Să fie viața ei blândă, cu pași siguri și multă iubire! 🎀 Iar vouă, ca familie, să vă fie casa plină de râsete, răbdare și binecuvântări! 🤍 Felicitări pentru tot! A fost un eveniment impecabil, elegant și rafinat, organizat cu tenacitate și atenție la detalii”.

Mirela Vaida botez gabriela firea nepotica (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Petrecerea de botez a micuței Emily Victoria a fost, așadar, nu doar un eveniment monden, ci o adevărată celebrare a familiei, a prieteniei și a unui nou început, într-un cadru select și cu o atmosferă încărcată de emoție sinceră.

Gabriela Firea are trei băieți

Tudor este fiul pe care Gabriela Firea îl are din prima ei căsătorie, cea cu Răsvan Firea, cel care i-a fost soț între anii 1993 și 2010, până când bărbatul a murit.

Apoi, fosta prezentatoare TV și-a refăcut viața alături de Florentin Pandele, bărbat alături de care mai are doi băieți: pe David Petru și pe Zian-Mihail.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat tot! Ce s-a întâmplat la fix cateva minute după ce Cătălin Măruță a stins lumina în platou: "Când se închid reflectoarele...". Ce nu s-a văzut la TV e mult mai puternic! Total neașteptat cine a venit în culise
Viva.ro
S-a aflat tot! Ce s-a întâmplat la fix cateva minute după ce Cătălin Măruță a stins lumina în platou: "Când se închid reflectoarele...". Ce nu s-a văzut la TV e mult mai puternic! Total neașteptat cine a venit în culise
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Noua apă minerală „Dacia”, marca proprie pe care o lansează statul român. Cât costă o sticlă
Știri România 12:14
Noua apă minerală „Dacia”, marca proprie pe care o lansează statul român. Cât costă o sticlă
Ninsori, viscol și temperaturi de până la -14 grade. Harta celor 11 județe vizate de avertizarile meteo cod galben emise de ANM
Știri România 11:13
Ninsori, viscol și temperaturi de până la -14 grade. Harta celor 11 județe vizate de avertizarile meteo cod galben emise de ANM
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

De ce s-au mutat, de fapt, Gabriela și Dani Oțil cu chirie, în București. „A fost greu. Am făcut această schimbare”
Stiri Mondene 12:14
De ce s-au mutat, de fapt, Gabriela și Dani Oțil cu chirie, în București. „A fost greu. Am făcut această schimbare”
Nuntă reală la Super Bowl 2026. Pastorul a rostit câteva cuvinte în spaniolă, după care mirii s-au sărutat
Stiri Mondene 12:14
Nuntă reală la Super Bowl 2026. Pastorul a rostit câteva cuvinte în spaniolă, după care mirii s-au sărutat
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Politică 12:06
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat: Educația, Apărarea și acordul UE-Mercosur
Politică 10:49
Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat: Educația, Apărarea și acordul UE-Mercosur
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă