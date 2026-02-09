În 2025, Gabriela Firea a devenit pentru prima oară bunică. Pe atunci, ea mărturisea: „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! «Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu»”, a scris fostul primar al Capitalei pe Instagram.

Gabriela Firea, elegantă la botezul nepoatei

Timpul a trecut rapid, iar pe 8 februarie 2026 a avut loc botezul nepoatei sale. Gabriela Firea a fost prezentă la eveniment cu zâmbetul pe buze și o seninătate aparte, trăind din plin unul dintre cele mai importante momente din viața sa: acela de bunică.

Apariția sa a fost una elegantă, potrivită unui eveniment de familie deosebit, iar bucuria i s-a citit clar pe chip în imaginile postate de Mirela Vaida pe rețelele de socializare. Prezentatoarea a transmis și un mesaj emoționant pe Facebook, în care a vorbit deschis despre relația sa cu Gabriela Firea și despre împlinirea pe care o vede acum în viața acesteia.

„Aseară am prezentat și am cântat la petrecerea de botez a primei nepoate a prietenei mele Gabriela Firea, micuța Emily Victoria 💗 Fiica băiatului ei celui mare, Tudor… 🥰 O seară cu lumină, cu emoție și cu oameni veseli! O știu pe Gabi de mulți ani.

Ne-am cunoscut în televiziune, apoi drumurile noastre au mers diferit. Nu ușor. Nici pentru una, nici pentru cealaltă. Dar viața are felul ei de a așeza lucrurile exact atunci când ești pregătit să le primești. Și cred, cu toată sinceritatea, că abia acum o văd cu adevărat împlinită. Pentru că, oricâte «roluri» are de jucat o femeie în viață – personale, profesionale, publice, grele – singurul care îi lipsea Gabrielei era cel de bunică. ❤️🦋

Iar acum îl poartă cu o seninătate care spune tot. Dragă Gabi, să te bucuri de Emily Victoria cu sănătate, cu liniște și cu acel timp care nu se măsoară decât în îmbrățișări! Să fie viața ei blândă, cu pași siguri și multă iubire! 🎀 Iar vouă, ca familie, să vă fie casa plină de râsete, răbdare și binecuvântări! 🤍 Felicitări pentru tot! A fost un eveniment impecabil, elegant și rafinat, organizat cu tenacitate și atenție la detalii”.

Petrecerea de botez a micuței Emily Victoria a fost, așadar, nu doar un eveniment monden, ci o adevărată celebrare a familiei, a prieteniei și a unui nou început, într-un cadru select și cu o atmosferă încărcată de emoție sinceră.

Gabriela Firea are trei băieți

Tudor este fiul pe care Gabriela Firea îl are din prima ei căsătorie, cea cu Răsvan Firea, cel care i-a fost soț între anii 1993 și 2010, până când bărbatul a murit.

Apoi, fosta prezentatoare TV și-a refăcut viața alături de Florentin Pandele, bărbat alături de care mai are doi băieți: pe David Petru și pe Zian-Mihail.

