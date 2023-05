În urmă cu câțiva ani a început povestea de dragoste dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Au fost foarte discreți, iar la început, relația lor nu a fost deloc una ușoară. Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit că totul s-a întâmplat treptat între ei.

Vedeta de la Antena 1 reușește să îi ofere fotomodelului liniștea de care are nevoie. Gabriela Prisăcariu recunoaște că Dani Oțil a venit în această relație cu o experiență mult mai mare decât ea și i-a fost foarte greu să țină pasul.

„Noi nu avem o regulă sau un secret. Ne cunoaștem foarte bine. Ne-am acordat foarte mult timp la început pentru a ne cunoaște și nu am grăbit lucrurile. Îmi oferă liniște, iar pentru mine, ăsta este cel mai important lucru. Liniștea pe care mi-o dă este neprețuită. Pentru mine, liniștea e cheia și cred că și pentru el. Asta este foarte important, că avem liniște când ne întoarcem acasă. A fost mai greu la început până ne-am cunoscut, pentru că el a venit cu o anumită experiență și atunci a fost mai greu până ne-am cunoscut.

Noi nu ne certăm. Știm foarte bine până unde putem merge, ne cunoaștem foarte bine și atunci nu ne certăm. Ne simțim și știm să comunicăm foarte bine. Dacă mie nu îmi convine ceva, îi spun, dacă lui nu îi convine, îmi spune. Nu ne culcăm supărați”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu. În cuplul lor nu există certuri, ci reușesc să comunice de fiecare dată când au o problemă.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se căsătoresc religios în această vară

Pregătirile pentru nuntă sunt în toi. Partenera prezentatorului de la Antena 1 și-a găsit rochia de mireasă și mai are foarte puține detalii de pus la punct.

„Sunt pregătită. Am rochia de mireasă, deci restul nu mai contează. Dacă mi-am găsit rochia de mireasă perfectă pentru mine, pentru că am purtat foarte multe rochii de mireasă de-a lungul anilor și atunci nu găseam niciun model pe care să îl simt că e cu adevărat rochia mea de mireasă. Sincer, de-abia aștept. Îmi doresc foarte mult să mergem la biserică, mi se pare un lucru extrem de important și pe urmă petrecerea bineînțeles. Nu o să respectăm nicio tradiție, spre dezamăgirea părinților. Nu o să facem cu tradiții, în niciun caz. Noi pur și simplu vrem să mergem la biserică, după să ne distrăm în familie, cu prietenii și asta e tot. Cine o să ne cânte va rămâne surpriză, o să vedeți.”, a declarat Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil vrea să o invite pe Mihaela Rădulescu la nuntă

În urmă cu 13 ani, Dani Oțil și Mihaela Rădulescu țineau prima pagină a ziarelor după ce s-a aflat de relația lor. Diferența de vârstă dintre ei era de 11 ani, prezentatorul TV fiind mult mai tânăr. După 5 ani de relație, cei doi au decis să pună punct, iar fiecare să o ia pe drumul său.

Invitat în podcastul lui Speak acum mai bine de un an, Dani Oțil a vorbit, printre altele, și despre Mihaela Rădulescu, femeia care i-a schimbat complet viața. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut o declarație care l-a luat prin surprindere chiar și pe artist.

Dani Oțil s-a căsătorit civil în anul 2021 cu Gabriela Prisăcariu, femeia care l-a făcut și tată, iar evenimentul a fost unul restrâns. Colegul lui Răzvan Simion are în plan să organizeze un eveniment mai mare, unde o va invita și pe Mihaela Rădulescu. Mai în glumă, mai în serios, matinalul de la Antena 1 anunță că fosta lui iubită se află pe lista invitaților.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână, încât trebuie să-ți căutăm o nevastă». Dar noi eram împreună, în vacanță. Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic”, a spus Dani Oțil, precizând că ultima glumă a fost pe moment.

