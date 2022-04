Gemenele de la The Cheeky Girls, Gabriela Irimia și Monica Taylor, cunoscute pentru hitul „The Cheeky Song (Touch My Bum)”, au anunțat pe una dintre rețelele de socializare că au lansat o nouă melodie. După aproape 20 de ani de pauză, artistele își doresc să revină în atenția fanilor cu piesa „Lets Have Fun”.

Noua melodie a fetelor de la The Cheeky Girls, în vârstă de 39 de ani, este scrisă chiar de mama lor. Margit este cea care a scris și primul lor hit pop. Tot mama lor s-a ocupat și de ascensiunea în muzică până la apariția gemenelor în show-ul de talente ITV.

„Melodia a fost compusă pentru a sărbători aniversarea a 20 de ani de la apariția noastră TV. Se numește «Let’s Have Fun». Bineînțeles, formația The Cheeky Girl pune preț pe distracție. Versurile ne îndeamnă să ne bucurăm de viață și pur și simplu să fim fericiți”, a declarat Gabriela Irimia în emisiunea lui Steph de pe Channel 4, relatează Click!

„Lets Have Fun” are același ritm precum piesele pe care le-au lansat în urmă cu 20 de ani. Versurile melodiei, traduse în română, sună cam așa: „Vrem doar să ne distrăm obraznic. Doi este mai bine decât unul, mm-mm. Vrem doar să ne distrăm de două ori mai mult, doi este mai bine decât unul”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cu ce se ocupă acum gemenele de la The Cheeky Girls

Succesul lor nu a durat prea mult, pentru că la un moment dat au dispărut complet din lumina reflectoarelor. Prestația lor artistică a fost des criticată, dar asta nu le-a dat înapoi de la a mai urca pe scenă. Gabriela Irimia și Monica Taylor s-au confruntat cu mai multe probleme personale, dar și financiare.

În prezent, gemenele de la The Cheeky Girls lucrează în domeniul vânzărilor. Cele două au ales aceeași carieră, însă nu se văd zilnic la birou, pentru că lucrează în companii diferite.

