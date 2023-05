Actorul australian Geoffrey Rush este invitatul special al TIFF.22. Cariera lui de peste 40 de ani, care cuprinde roluri în câteva dintre cele mai premiate filme ale ultimelor decenii, dar și în seria fantasy Pirații din Caraibe, va fi celebrată la Cluj-Napoca, unde Geoffrey Rush va fi omagiat cu „Premiul pentru Întreaga Activitate”.

Geoffrey Rush, cunoscut în special pentru rolurile sale excentrice atât din filme și seriale, cât și din spectacole de teatru, este unul dintre cei mai aclamați actori australieni. Cariera lui în cinema a explodat literalmente cu rolul lui David Helfgott – pianistul atins de geniu care suferă de o cădere nervoasă devastatoare, dar reușește să se salveze – din „Strălucire” (Shine, r. Scott Hicks, 1996). Filmul i-a adus recunoașterea globală, un premiu Oscar și numeroase alte distincții de top. „Nu există jumătăți de măsură în memorabila interpretare a lui Rush. Helfgott e genul de personaj pe care nu-l poți portretiza just decât dacă-i intri complet pe sub piele.” (The Guardian). „Strălucire” va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Ce au decis judecătorii în cazul profesorului din Dolj care a invitat o elevă să dea testul de istorie la el acasă, „cu picioarele desfăcute”

Cu o aparentă predilecție pentru interpretarea figurilor istorice, Geoffrey Rush a mai fost nominalizat la Oscar pentru trei astfel de personaje: Philip Henslowe, managerul de teatru înglodat în datorii din „Shakespeare îndrăgostit” (Shakespeare in Love, r. John Madden, 1999); Marchizul de Sade în drama biografică „Quills” (r. Philip Kaufman, 2000), bazat pe piesa omonimă a lui Doug Wright, și Lionel Logue, logopedul care l-a ajutat pe Regele George al VI-a cu problemele sale de vorbire, în „Discursul Regelui” (The Kings Speech, r. Tom Hooper, 2010).

Rush a obținut un premiu Emmy pentru rolul protagonistului din The Life and Death of Peter Sellers (r. Stephen Hopkins, 2004), o adaptare a cărții lui Roger Lewis despre viața actorului cunoscut din comedia iconică Petrecerea și pentru interpretarea Inspectorului Clouseau în seria Pantera Roz. A câștigat și un premiu Tony în 2009, jucându-l pe monarhul muribund Berenger I din piesa absurdă a dramaturgului de origine română Eugen Ionescu, Regele moare – atingând astfel recunoașterea supremă cu care se poate mândri un actor, așa numita Triple Crown of Acting (Oscar-Emmy-Tony). Este unul dintre cei doar 9 actori din lume (alături de Al Pacino și Jeremy Irons) care au reușit acest hat-trick, galeria lui de premii incluzând totodată două Globuri de Aur și trei Premii BAFTA.

Recomandări O altă perspectivă asupra cazului Horodniceanu: „Un incident poate să asasineze un profesionist”

Geoffrey Rush face parte și din universul Piraților din Caraibe. Căpitanul Hector Barbossa, personajul interpretat de australian, apare în toate filmele seriei, fiind dușmanul lui Jack Sparrow (Johnny Depp).

Actorul va primi Premiul pentru întreaga activitate la Gala de închidere TIFF, care va avea loc în 17 iunie.

Cele două competiții internaționale de la TIFF.22

22 de lungmetraje în premieră pe țară intră în cursa celor două competiții internaționale de la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 9-18 iunie). Regizate de autori aflați la primul sau al doilea film, 12 dintre ele concurează pentru Trofeul Transilvania și celelalte premii ale Competiției Oficiale, iar 10 – pentru titlul de cel mai bun film al Competiției Whats Up, Doc?.

Din cele 12 filme incluse în Competiția Oficială, zece sunt debuturi. „Deși temele sociale fierbinți sunt inevitabile (diferențele de clasă, conflictele interetnice, emigrația, consumul de droguri, prostituția etc.), autorii reușesc performanța – tot mai rară azi în cinema – de a nu pedala pe ele la modul oportunist, construind, cu o admirabilă economie de mijloace, povești subversive de maxim impact și sofisticate narativ, a căror miză reală este în altă parte, chiar și atunci când caroseria întregului este de comedie neagră.” (Mihai Chirilov, director artistic TIFF).

FOTO: Hepta

Playtech.ro Rusia atacă Kievul cu zeci de rachete!

Viva.ro S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

TVMANIA.RO Cu ce se ocupă noul iubit al Deei Maxer. Este mai tânăr decât ea

FANATIK.RO Cât a ajuns să coste un apartament în Drumul Taberei din București. Cu aceiași bani îți cumperi două apartamente, cu 3 și 4 camere, în Madrid

Știrileprotv.ro Un medic i-ar fi smuls „cu totul” capul bebelușului în timpul nașterii, chiar sub privirile tatălui, în Brazilia

Observatornews.ro Un tată din Turcia și-a omorât singurul copil rămas în viață după cutremure. Și-a împușcat fetița în cap, apoi s-a sinucis

Orangesport.ro Dan Udrea s-a revoltat în direct după ce Petrescu a plecat din interviu. Reacţia vehementă prin care l-a pus la punct pe antrenor

Unica.ro Jupiter intră în Taur. Camelia Pătrășcanu avertisment pentru nativii din zodiac: 'Deranjează toate domeniile vieții noastre!'