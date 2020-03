De Livia Lixandru,

– După o perioada de 5 ani, am decis să pun capăt relatiei cu Andreea. Celor care dau cu presupusul, fac dezbateri de prost gust sau scenarii aberante, as dori sa le transmit urmãtorul lucru: vedeti-vã de gunoiul din propria viatã.

– Dacă nu mai locuim sub acelasi acoperis, nu inseamnã cã mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei si ii vizitez la 2-3-5 zile ( în functie de activitãtile profesionale), iar dupã ce trece gripa vom petrece si mai mult timp impreunã prin parcuri/ săli de repetitii, platouri sau excursii.

– Dacă despre mine care sunt aici, in B, lângã copii, spuneti ca i-am abandonat, atunci ce parere aveti de părintii care i-au lăsat la maternităti, i-au aruncat la cos, i-au lasat pe străzi, la rude, vecini, au plecat din tara sau si mai rãu, au intrat în puscărie din cauza unei crime, de exemplu…?! De ei ce spuneti?

– Este cert faptul cã fetitele mele suferă pentru cã nu sunt acolo in fiecare zi, dar în acelasi timp consider cã ei, copiii, suferã mai mult dacã se dezvoltã într-o familie cu violenta fizicã sau psihică, cu tipete si frustrări din partea părintilor”, a scris George Burcea pe contul de socializare.

„Bunica m-a învățat să fac de toate”

De asemenea, actorul a ținut să precizeze că tot ce a zis Andreea de el, este adevărat și că a încercat să fie un tată și un soț model.

– Andreea m-a prezentat vouă, publicului mai larg, ca fiind cel mai bun sot si mai ales tată….. Vă confirm că asa am fost. Am spălat, călcat, am fãcut curãtenie, mâncare, cumpãrãturi, am spãlat copii, n-am dormit multe nopti pentru a sta cu ei( oricum era datoria mea de părinte), am ajutat-o pe Andreea si la treburile pe care le-a avut din punct de vedere profesional si în acelasi timp am filmat pentru altii ( filme in Uk, America, Germania, Italia, India, România ).

De asemenea, reclame worldwide, proiecte de film personale în care am bãgat multi bani ( banii munciti de mine, nu de altii), repetitii/spectacole la teatru, dezvolt ceva business cu un prieten ( unde am investit foarte multi bani- tot ai mei), am fãcut productie de la zero ( cu colegii din casa de productie/ ong) si reclame pentru diferite branduri, scriu la roman, piesã de teatru si film, incerc sã atrag bugete si sa fac multe alte activitati….dar cum sã stiti voi toate aceste lucruri dacã stati toată ziua pe canale tv care nu fac altceva decât sã vã îndobitoceascã si care sunt pline de prostie, cititi toate ziarele ( online si print) care au la bazã oameni de categoria – – – 0 si bârfiti cu prietenii vostri apropiati sau imaginari…pentru cã viata voastrã e minunatã’, iar Burcea e un mare dobitoc care-si cumpãrã substante din banii mamelor voastre….

– Revenind la familie si la treburi: am făcut toate aceste lucruri in casa pentru cã bunica m-a învãtat sã fac de toate ( te iubesc, bunico), pentru cã am bun simt si mai ales pentru ca mereu am considerat ca femeia NU trebuie sa fie sclavă în casă ( asa cum au fost bunicile si chiar mamele noastre), iar bărbatul să fie servit ca un rege….

Am considerat că implicarea bărbatului este imperios necesarã ( cu o limita de bun simt), pentru bunul mers al familiei si mai ales pentru psihicul copiilor. Totodatã am încercat sã împart treburile în casã în asa fel încat sotia sã-si poata face treaba mereu, pentru cã un artist care este pe piatã de 20 de ani produce mult si niciodata nu poti compara cu cat poate produce un actor abia iesit din facultate…

În acelasi timp, datorită acestor întelegeri eu am putut sa fiu alaturi de familie, alături de teatru, film, iar când am prins oportunitatea, am investit proprii bani în proiecte în care am crezut. Si am fost singurul care a crezut in toate proiectele. Mereu.

– Politia Ilfov nu m-a filat mult timp’…asa cum au scris genialele’ ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informati de Andreea. Spun asta pentru cã eram de fatã când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram cand mi s-a cerut politicos sa eliberez platoul de filmare’. Andreea stia ca eu am consumat substante. De unde? Si-a insusit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a inceput sa intrebe in dreapta si-n stanga.



– Faptul că am inceput să scriu la carte nu m-a făcut să o iau razna ( cum au spus anumiti apropiati…) sau să-mi deschidă răni din trecut, ci mi-a dat o putere si mai mare să lupt pentru cauză si să transform această poveste intr-o forma de arta: – campanie- roman-piesă de teatru și film. Iubesc mult ceea ce fac si am nevoie de liniste și susținere morală de la cei din jur pentru a face lucruri cât mai bune… Si de sustinere morala aveam si la toate proiectele pe care le-am dezvoltat..sau macar sa nu mi se reproseze ( de sute de ori), ca investesc prost si ca ar trebui sa fac altceva…). ?



– Haideti sa nu mai pledam in victime pe la Tv doar de dragul publiclui,emotiei sau mai ales al marketingului… Cand marketingul bate sufletul, face ca de exemplu un vis american sa fie doar o facatura ordinara, o sedinta foto de dragul publicului, fara a avea substrat, candoare, dorinta pura sau alte sentimente care au legatura cu sufletul omului….



– Faptul cã eu am consumat o substanță interzisă de lege nu văd de ce ar fi problema întregii țări… Pe lângă asta, să stiti că mi-am luat problema’ cu banii munciti de mine, nu de mama, Andreea sau din banii vostri. Nu uitați că am voie să fac ce vreau cu banii mei, iubitilor…. Pe lângă acest aspect, în ultimii 5 ani nu știu dacă m-am îmbătat de 5 ori și atunci a fost de ziua mea, din banii mei si într-un loc sigur, nu în club, pe strada sau la volan, cum pretind anumite scursuri ale societății, scursuri care au consumat și poluat degeaba zeci de ani. Conform legii eu am greșit și totodată mi-am si asumat acest lucru, iar mai tarziu voi plãti. Nu vã faceti griji, stia Burcea cã vine si ziua plãtii…?



– Tot legat de substanțe…de unde până unde dependent’? Ați stat la nasul meu/gura mea să mă controlați? Mi-ați cumpărat voi? Știu foarte bine să am grijă de mine, de sănătatea mea și niciodată nu m-aș duce într-o zonă dacă știu cã-mi poate face rău…dar probabil sunteti incapabili să intelegeti/pricepeti cã mai sunt si oameni care stiu cum sã-si manageruiascã’ viata si plãcerile, curiozitãrile etc.



– M-au sunat colegi de film si teatru sã-mi spunã cã niste indivizi ( tot colegi de teatru), au tinut mortis sã-i informeze ca George Burcea se drogheazã, e rau, aveti grijã la el’, sau le-au bãgat pe gât multe tâmpenii care nu-si au locul. Iubitii’ mei, vedeti-vã de viata voastrã si de rahatul din casele voastre….cãci oamenii stiu cum este omul George Burcea, iar tot ce faceti voi este sã confirmati faptul cã bârfa este scopul principal pentru care voi traiti. Vã trimit multã iubire si intelegere… Spor la bârfã. Cu asta veti rãmâne.

– Am observat că domnul Burcea( tata), a iesit în presă în ultimul timp si m-a discreditat total. Ce poți să-i ceri unui om care și-a bătut fosta sotie ( mama) până la leșin, și-a omorât fosta amantă, si era cât pe ce sã bage un cuțit în propriul fiu….Burcea mic…?. In curând ii voi demonta tot ce a spus si abia astept sã-l vãd cum isi înghite amarul din propria cavitate bucalã. Take your time, bro?



– S-a discutat mult despre prezenta mea în emisiunea lui Brancu si Majda. Nu mergeam dacă nu-i promiteam Majdei ca o fac ( am fost colegi la facultatea de teatru) si cã prima si ultima emisiune la care merg, va fi a ei. Si asa am si fãcut.

Am mers sa vorbim despre campania Sincer eu, doar ca domnul prezentator, după ce m-a lăsat să-mi spun monologul ( de care nu era interesat oricum), a început sã primească mesaje ( in direct), cu întrebãrile pe care trebuie sã mi le adreseze ( lucru pe care l-a si fãcut), doar cã fiind nesatisfãcut de raspunsurile mele de moldovean cu coloana ( sau prost uneori), s-a supãrat si a început sa primeascã si mai multe detalii ( din familie). De la cine primea întrebãrile? Eiii, hai ca v-ati prins…

– Sfat: niciodata, dar niciodata sã nu amenintati pe cineva cã-l puteti distruge asa cum ati mai facut-o candva….Niciodata. Din interiorul acelui om va iesi un crocobaur mare care se va lua la trântã cu voi. Si nu va iesi bine, indiferent cate conexiuni aveti la nush ce nivel. Nimeni nu va pãrãsi cuibul, daca acolo-i bine…(…)”.



