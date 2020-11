George Burcea, prima reacție după ce Andreea Bălan a fost operată. “În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația”

Actorul susține că nimeni din familia acesteia nu i-a răspuns la telefon. Din fericire, Andreea Bălan a transmis un mesaj pe contul de socializare, în care mărturisește că se simte bine și se află sub supravegherea medicilor.

”Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon.

Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo.

Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic. Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele.

Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul Covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău.

În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate”, a declarat George Burcea pentru FANATIK.

