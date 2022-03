George Burcea și Andreea Bălan nu vorbesc deloc după despărțire. Declarația actorului: „Mi s-ar fi părut normal să întreținem o legătură”

„În ultimii doi ani de zile am avut maximum două discuții cu Andreea, și acelea scurte. Eu nu vorbesc cu Andreea pentru că Andreea m-a blocat de doi ani. Relația pe care eu o am cu fetele se întreține prin bunică, prin mama Andreei. Când merg să iau copiii, îi iau doar în prezența bunicii sau a bonei sau bonelor, iar când îi duc înapoi, la fel. Eu nu vorbesc cu Andreea, deși mi s-ar fi părut normal să întreținem o legătură. Am vorbit cu ea pe contul mamei Andreei.”, a declarat actorul.

„Din păcate s-a mediatizat foarte mult că Burcea este bețiv și drogat. Lumea nu știe faptul că eu, în ultimii doi ani, o dată la săptămână, la lună, de câte ori mi s-a cerut, eu am fost testat de droguri. Având în vedere că am avut două procese, eu nu aveam cum să fac lucrul acesta. În primul rând, nu îmi doresc să fac asta, am făcut o greșeală. NU eram dependent, să le fac în continuare. Și, cel mai important, eu am nevoie să am copiii aproape. Ce om normal la cap ar putea să repete o asemenea greșeală, să se drogheze în continuare? S-a propagat doar punctul de vedere al fostei, că eu sunt drogat și bețiv. Fără să se știe că eu sunt testat des.”, a mai spus George Burcea.

În același interviu, fostul soț al Andreei Bălan a spus și motivul pentru care s-a drogat. Îi pare foarte rău că a făcut asta. „Atunci a fost o greșeală pe care o regret foarte sincer. A fost un moment dificil, a fost cearta cu Andreea, toată nebunia cu copiii, cu Poliția care venise la noi în acea seară. Am avut o scăpare, iar eu, atunci, așa am crezut că ar fi o scăpare. Am greșit grav, îmi asum lucrul ăsta, plătesc pentru acest lucru și îmi pare rău. Dar nu se va mai întâmpla. Și cred că fiecare om face, de-a lungul vieții, greșeli pe care le regretă amarnic.”, a explicat el.

În prezent, George Burcea are o relație cu Viviana Sposub, prezentatoare la Kanal D.

