George Vintilă, în căutarea unei televiziuni. A plecat de la PRO TV, și-a încercat norocul la Kanal D, iar acum apare la Antena 1

După ce o perioadă a stat mai mult în spatele camerelor de filmat și era recunoscut doar după voce la diverse emisiuni, George Vintilă și-a dorit să se expună mai mult. Totuși, după ce a câștigat primul sezon „Ferma vedetelor”, în 2015, trustul „de suflet” al enterteinerului nu i-a mai oferit nimic. Așa că Vintilă a căutat gloria în altă parte. Imediat după ce și-a anunțat publicul că a încetat colaborarea cu PRO TV, George a fost văzut pe holurile postului Kanal D, căutând un nou proiect.

„Sunt decizii ușor de luat în momentul în care simți că misiunea este încheiată și că, dincolo de ea, viața te lovește cu ceva moale și pufos. 24 de ani au fost totuși o viață de om, în care am râs, am transmis o vibrație pozitivă de fiecare dată când am deschis microfonul. Mi se întâmplă să fiu cunoscut doar după voce, iar asta nu poate decât să mă facă mândru. Da, îmi va fi dor. Dar acum vreau să mă bucur și de cealaltă parte a vieții mele”, a spus Vintilă înainte de a se înscrie la castingul pentru „Exatlon”.

Conform surselor noastre, George nu a trecut de probe pentru a putea participa în competiția din Republica Dominicană, vârsta fiind un impediment în fața celorlalți concurenți. Chiar dacă la cei 48 de ani Vintilă are o condiție fizică invidiată chiar și de tinerii de 20 de ani, acest lucru nu a contat, se pare, pentru producătorii show-ului „Exatlon”.

Mai mult noroc la Antena 1

Refuzul din partea Kanal D nu l-a descurajat însă pe George Vintilă, care a știut că undeva există un proiect și pentru el, proiect care să-l ajute să trăiască aventura pe care o căuta în ultimii ani. Așa că acesta se alătură experienței „Asia Express”, o aventură pe care o aștepta cu nerăbdare. George Vintilă va fi concurent în acest reality show, îndeplinindu-și astfel visul după care tânjea de ceva vreme. Din păcate, nici de această dată nu a fost prioritar, căci a intrat în proiect abia după ce mai mulți concurenți s-au accidentat și au fost nevoiți să se retragă din concurs.

