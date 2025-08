Omul de afaceri Georgică Cornu a rupt tăcerea și a făcut primele declarații publice după ce, începând cu 4 august, ordinul de protecție emis împotriva sa a expirat oficial. Fără restricții legale care să-i mai interzică apropierea de fosta parteneră, Marina Almășan, Cornu a vorbit deschis despre relația care a durat 12 ani, despre perioada dificilă în care a purtat brățara de supraveghere electronică și despre cum își propune să își reconstruiască viața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Acesta a mai mărturisit că nu regretă complet relația cu Marina Almășan, însă recunoaște că finalul a fost unul dureros și că acum are un singur obiectiv clar: recuperarea banilor investiți în relație și în proprietățile pe care susține că le-a pierdut în urma despărțirii.

Georgică Cornu a subliniat că își dorește să se concentreze pe familie și pe reconstrucția propriei imagini publice, menționând că va merge până la capăt pentru a-și face dreptate.

Recomandări Interviu cu istoricul Adrian Nicolae: America avea în plan să lovească cu bomba atomică mai multe orașe din Japonia / Discursul american a rămas același din 1945 și până azi

Mesajul lui Georgică Cornu

„După 12 ani de loialitate, de sprijin (moral, profesional și material) și de afecțiune sinceră, femeia lângă care am crezut că voi îmbătrâni și cu care am crezut că îmi voi petrece anii de liniște de după furtunile care mi-au schimbat total viața a ales să mă transforme în ochii unei țări întregi într-un pericol iminent.

Aceeași țară în fața căreia femeia asta mă susținuse și mă apărase atunci când i-am fost de folos afla – în 31 iulie 2024 – că o ameninț cu moartea și că se teme că o pot omorî. Trei judecători și doi procurori au spus că nu o ameninț și că nu există indicii că aș intenționa să o agresez fizic, dar au considerat că mesajele mele de dragoste sunt prea multe și că nu sunt acceptabile, în aproape 6 luni de zile, și câteva reacții mai aprinse la ceea ce ea – femeia – îmi scria în privat sau afirma despre mine în public.

Timp de 365+ zile, la cererea femeii lângă care am crezut că voi îmbătrâni și căreia i-am oferit ani de zile o viață la care nu ar fi putut aspira dacă eu nu aș fi existat (viață despre care astăzi spune că i-am băgat-o pe gât cu forța timp de 12 ani și că era contrară principiilor și valorilor ei), am purtat la piciorul meu o „brățară” electronică de monitorizare. Nu știu cum m-au privit alții, mai ales că sunt o persoană cunoscută, respectată și prețuită în comunitatea mea, la Timișoara, dar eu m-am simțit profund nedreptățit. Și îndurerat de imaginea de abuzator pe care mi-a zugrăvit-o mincinos în public cea pe care am crezut-o «jumătatea» mea în tot acest timp, mai ales că era și încă este singurul subiect în legătură cu care mai prezintă un interes pentru public.

Recomandări Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni

Astăzi, «brățara» m-a părăsit. Odată cu ea, a plecat din mine tot ce am simțit vreodată pentru cea care a cerut să o port, dar mai ales imaginea greșită pe care am avut-o despre această persoană în anii în care i-am oferit tot ce și-a dorit și peste. Brățara asta – pe care am detestat-o 365 de zile la rând – m-a ajutat să văd că am fost doar folosit pentru beneficiile financiare pe care le-am adus cu mine, iar nu iubit și că am fost aruncat cât colo atunci când situația mea financiară nu a mai putut susține capricii sau nu a mai fost necesară pentru școlile copiilor, pentru mașinile mamei și fiului, pentru diverse upgrade-uri în casă și mai ales pentru păstrarea unui loc drag, deja asigurat cu bani mulți luați de la mine (și de la copiii mei, dacă e să o luăm «tehnic»).

Probabil că am avut nevoie de brățara asta ca să pot deschide ochii și vedea cine era cu adevărat femeia de lângă mine. Iar ceea ce am văzut nu-mi place nici măcar cât mi-a plăcut să port brățara asta timp de un an.

Acestea fiind spuse (după foarte multe tăceri la toate denigrările mele publice), de astăzi îmi văd liniștit în continuare de viața mea, alături de copiii mei, de familia mea și de cine mă apreciază cu adevărat, fără să îmi amintesc zi de zi – la vederea brățării – cum am fost folosit.

Recomandări Clasamentul banilor dați din „Anghel Saligny” către teritoriu înainte de austeritatea bugetară

SINGURA mea preocupare față de trecut rămâne legată strict de recuperarea banilor pe care i-am dat în acele momente în care eram în eroare cu privire la cea care i-a primit, bani cu care ea și-a obținut la partaj mult dorita proprietate în Dorobanți și la care NU VOI RENUNȚA ÎN NICIO SITUAȚIE”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE