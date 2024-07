12 ani au fost împreună prezentatoarea Marina Almășan și omul de afaceri Georgică Cornu. În urmă cu o lună, vedeta a anunțat despărțirea, motivul fiind distanța dintre ei, ea fiind stabilită la București, iar el, la Timișoara. Deși în repetate rânduri a declarat că încă o iubește, că vrea să se căsătorească cu ea, Georgică Cornu a trecut peste despărțirea de prezentatoare și își făcuse o nouă iubită, pe Ancuța Ianoș.

Cei doi s-au și afișat împreună, pe rețelele de socializare au distribuit poze în care apar foarte apropiați. Relația nu a durat însă prea mult, conform Cancan Ancuța Ianoș s-a despărțit de Georgică Cornu din cauza Marinei Almășan.

„Nu mai vreau să fiu în mascarada voastră”, i-a transmis Anuța Ianoș lui George Cornu. Omul de afaceri și-a cerut însă scuze ieri pentru tot scandalul creat cu prezentatoarea de televiziune. A făcut nenumărate declarații la adresa ei, iar pentru a se apăra, Marina Almășan l-a amenințat public cu procesul dacă continuă cu denigrarea ei publică.

Marina Almășan a răbufnit la adresa lui Georgică Cornu

Ceea ce trebuia să fie o despărțire amiabilă, între doi oameni maturi, s-a transformat într-un adevărat scandal public, Georgică Cornu a lansat multe atacuri la adresa Marinei Almășan, l-a menționat chiar și pe fostul ei soț, regretatul artist Victor Socaciu. După toate declarațiile, vedeta TVR a luat recent atitudine.

„Nu-mi face plăcere să fac această postare, dar trebuie să o fac pentru a le explica tuturor celor care mă întreabă, nonstop, de ce naiba nu ripostez la mizeriile pe care le deversează în spațiul public persoana «lângă» care mi-am petrecut ultimii 12 ani?

Voi scrie aceste rânduri mai mult că un îndemn adresat celor ce le vor citi: să nu accepte niciodată în viață compromisul, să nu renunțe la stima de sine și să aibă curajul să ia taurul de coarne atunci când simt că au pornit-o pe un drum greșit”, și-a început Marina Almășan confesiunea pe Facebook.

„CORNU este, pentru mine, TRECUT, așa cum de mult trebuia să devină!”

Ulterior, ea a explicat că, în ciuda insistențelor lui, nu are de gând să se împace și, dacă acesta va continua, ea are de gând să ajungă în instanță. „Decizia mea e fermă și nu mi-o poate schimbă nimeni și nimic: nici șantajul, nici amenințările, nici promisiunile deșarte, nici florile sau declarațiile de dragoste: CORNU este, pentru mine, TRECUT, așa cum de mult trebuia să devină!

Nimic nu s-a întâmplat «din senin». După patru încercări eșuate de despărțire, ținute în taină, am ales să încep acest an cu un anunț public, în care eludam, din decență, multe din motivele reale ale despărțirii, rugând în plus presă să nu transforme în scandal acest simplu fapt de viață.

Modul agresiv și penibil în care a ales să reacționeze fostul partener este acum vizibil pentru toți și asistă la el, în mod jenant, o țară întreagă. Adevărul este conținut în dovezi zguduitoare și PALPABILE, nu în vorbe. Le voi păstra însă exclusiv pentru instanță, în cazul în care situația va fi escaladată”, a mai susținut ea în mediul online.

