Gest neașteptat la 6 luni după divorț! Ioana Ginghină face tot posibilul ca fiica ei să aibă o relație bună cu iubita tatălui

De Andreea Romaniuc Archip,

Ioana Ginghină are parte de armonie și echilibru în viața personală. Divorțată, actrița nu duce lipsă de admiratori, chiar dacă nu a intrat într-o relație serioasă și se simte bine să fie curtată. Mai mult, relația dintre Ruxi și tatăl ei s-a îmbunătățit, cei doi petrecând destul de mult timp împreună, astfel încât Ioana își poate permite câte o vacanță alături de prietenele ei. Mai mult, fostul soț al actriței respectă întocmai programul de vizite stabilit de notar și, în perioada în care fiica lui se află la el are grijă să îi facă toate poftele și se străduiește ca ea să nu se plictisească. Conform unor persoane din anturajul actorilor, Ruxi nu a cunoscut-o încă pe iubita tatălui său, un pas pe care actorul se teme să îl facă deocamdată pentru a nu deteriora legătura dintre ei.

“Iubita lui i-a trimis Ruxandrei un cadou de Crăciun. Din câte știu, cele două nu s-au întâlnit până acum. Ioana nu a fost deranjată de acest gest, ba chiar încearcă să o apropie pe Ruxi de iubita fostului soț. Se gândește că și ea, la rândul ei, e mamă, că are doi copii, și e ok să aibă grijă de Ruxandra atunci când e la tatăl ei. Fata va trebui să o accepte la un moment dat, pentru că relația lor pare serioasă. În plus, ruptura dintre Ioana și tatăl fiicei sale a avut loc cu mult timp înainte ca el să își facă o iubită”, ne-au povestit aceleași surse.

Ioana Ginghină a reușit să treacă mult mai ușor peste destrămarea căsniciei de 12 ani și peste divorțul din vara trecută cu ajutorul psihologului. De ziua ei, în septembrie 2018, actrița și-a făcut cadou prima ședință la psiholog, la acea vreme, ea și fostul soț locuind sub același acoperiș. De atunci, actrița continuă să meargă la terapie, întrucât specialistul o ajută să înțeleagă și să gestioneze cât mai bine tot ceea ce i se întâmplă. Nu este exclus ca reacția ei favorabilă în legătură cu iubita fostului soț să aibă legătură cu sfaturile primite de la psiholog. Semn că nu există resentimente, ea și tatăl fiicei sale au devenit amici și împreună se preocupă de binele copilului.