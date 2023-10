Pe 24 septembrie, Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios și au avut petrecerea de nuntă. Deși a fost toată ziua cu zâmbetul pe buze, cântăreața se gândea în fiecare secundă la mama ei, care s-a stins din viață în luna mai a anului trecut.

Ana Baniciu și-ar fi dorit ca mama ei să fie prezentă la nuntă și să o vadă în rochie de mireasă. În ziua cea mare, vedeta a pregătit un scaun special cu flori pentru ființa care i-a dat viață, un simbol care să amintească tuturor despre ea.

„A fost greu. Noi am stabilit nunta în momentul în care maică-mea era în spital. Poate nunta nu ar fi avut loc atât de devreme, am stabilit-o și din dorința mea de a o motiva pe ea să lupte. Ea lupta, săraca, dar nu se mai putea face mare lucru. M-am dus cu gândul ăsta constant, că ea va fi alături de mine. Eu trăiesc cu gândul ăsta, că e alături de mine și toate binecuvântările care au apărut după moartea ei, că sunt foarte multe la număr, eu le văd, toate au legătură cumva cu ea. Sunt convinsă că, de undeva de acolo, lucrează, de unde e ea, că nu știu unde e.

„După cununia civilă am fost cu toate florile pe care le-am primit și i le-am dus ei”

La nuntă a fost dificil, știu că după cununia civilă am fost cu toate florile pe care le-am primit și i le-am dus ei, iar la nuntă am făcut un lucru special, că era obsesia mea, eu voiam să știu că e și ea acolo și atunci am creat un scaun îmbrăcat în flori, care a fost pe primul rând la cununia religioasă. Era gol, nu s-a așezat nimeni și ăla a fost scaunul ei. Vorbesc cu ea nonstop și mă rog, cumva, ei și știu că e alături de mine. Maică-mea a fost obsedată de copilul ei, adică de mine. Toată viața ei s-a învârtit în jurul meu.

De fapt, ea nici nu mai avea, la un moment dat, viața ei. Viața ei era viața mea. O chestie foarte grea de dus. Atât pentru copil, cât și pentru ea, probabil. Așa e viața, ăsta e ciclul. Mi-au mai zis, la un moment dat, prietene care sunt credincioase că ăsta e ciclul firesc, doar că a fost cam devreme”, a declarat Ana Baniciu pentru cancan.ro.

„Am slăbit mult după moartea maică-mii, din păcate, pentru că în perioada aia am stat cu ea în spital două luni”

Ana Baniciu avea o legătură specială cu mama ei și a suferit enorm când aceasta s-a stins din viață. Artista a slăbit 7 kilograme în perioada respectivă.

„Am slăbit mult după moartea maică-mii, din păcate, pentru că în perioada aia am stat cu ea în spital două luni. N-am mâncat în primă instanță, dup-aia am început să mănânc, fiindcă mi-am dat seama că slăbesc. Dar nu a mai asimilat corpul. Clar s-a întâmplat un declic, am tot slăbit.

Țin minte că în ziua în care m-am întors de la spital, când am pierdut-o pe mama, am o oglindă mare cât tot peretele, în baia noastră, și când m-am dezbrăcat, m-am speriat. Adică am zis că așa nu am mai fost niciodată. Cred că am slăbit vreo șapte kilograme. Și pentru mine e foarte mult, că eu n-am fost niciodată grasă. Când m-am întors din spital, am avut 42 de kilograme.”