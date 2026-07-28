Puya le-a dezvăluit urmăritorilor o pasiune mai puțin cunoscută. Artistul a mărturisit că, în ultima perioadă, a devenit tot mai atras de construcția și amenajarea unor căsuțe. Cântărețul a publicat imagini cu proiectele sale și a recunoscut, în glumă, că noua preocupare a devenit aproape o obsesie.

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Puya și-a descoperit o nouă pasiune

Cunoscut pentru cariera sa în muzică, Puya și-a surprins fanii cu o latură mai puțin cunoscută. Artistul a povestit că, în ultima perioadă, și-a dedicat o mare parte din timp unui proiect personal, care nu are nicio legătură cu scena.

Puya a investit în mai multe căsuțe amplasate în apropierea mării și spune că activitatea de construire și amenajare l-a cucerit complet. Imaginile publicate pe rețelele de socializare îi arată entuziasmul pentru noile proiecte.

A cumpărat o căsuță și pentru fiicele sale

Artistul a vorbit cu umor despre noua sa pasiune și a recunoscut că nu s-a limitat la un singur proiect.„Cred că sunt obsedat de căsuțe. Am făcut-o pe aceasta, am luat și una mai mică pentru copii și acum am luat-o și pe asta. Ceva nu e în regulă cu mine”, a declarat Puya, pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost însoțit de imagini cu noile construcții, iar urmăritorii au reacționat imediat. Potrivit imaginilor publicate de artist, una dintre căsuțe este destinată fiicelor sale. Locuințele au câte două dormitoare, o baie și o bucătărie care poate fi folosită și ca living.

Căsuțele sunt amplasate într-o zonă aflată aproape de plajă, cu vedere spre mare, iar artistul pare implicat în fiecare etapă a amenajării.

Melinda, soția sa, îl ajută în amenajare

Puya nu se ocupă singur de proiect. Soția sa, Melinda, contribuie la amenajarea căsuțelor și se implică în alegerea detaliilor, astfel încât fiecare spațiu să fie pregătit până la cele mai mici amănunte.

Deși muzica rămâne activitatea care l-a făcut cunoscut publicului, artistul spune că noua pasiune îi ocupă din ce în ce mai mult timpul liber. După cum a mărturisit chiar el, primul proiect a fost urmat de al doilea și apoi de al treilea, semn că interesul pentru construcții este departe de a se fi încheiat.

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