Alertă de tsunami și apel către populație

Cutremurul a lovit insula Kyushu, din prefectura Kumamoto, cu puțin înainte de ora locală 16:30 (10:30 ora României), potrivit Serviciului de Studii Geologice al SUA, la aproximativ 9 kilometri sub insulă.

Magnitudinea de moment a fost evaluată iniţial la 7,1, dar a fost revizuită ulterior la 6,8.

Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ cinci kilometri est de orașul Uto, din prefectura Kumamoto.

După producerea cutremurului, Agenția Meteorologică a Japoniei a emis o alertă pentru un posibil val de tsunami de aproximativ un metru, care ar putea afecta zonele de coastă din apropierea mărilor Ariake și Yatsushiro.

WATCH: Powerful shaking sends a building swaying side to side after a magnitude 7.1 earthquake struck Kumamoto, Japan pic.twitter.com/NYeGx7ZCSS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Autoritățile japoneze i-au îndemnat pe locuitori să se îndepărteze de litoral și să evite apropierea de ocean. De asemenea, populația a fost avertizată cu privire la riscul unor alunecări de teren și al unor replici puternice.

Severe damage reported in Kumamoto, Japan, with major road cracks following a magnitude 7.1 earthquake.(地震 ) pic.twitter.com/tjYgsVbU0M — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Conform postului public NHK, un spital a înregistrat peste 50 de persoane rănite. De asemenea, publicația Nikkei a relatat că seismul a provocat rănirea mai multor pasageri aflați la bordul unui tren de mare viteză.

Printre structurile care au suferit avarii semnificative se numără și mall-ul Aeon, unde NHK a raportat producerea unei explozii.

An explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a 7.1 magnitude earthquake.



The second floor collapsed, with several people trapped as emergency crews responded, according to the fire department. pic.twitter.com/EIPwqDTl8u — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Premierul Japoniei: „Îi îndemn pe locuitori să rămână vigilenți”

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a transmis un mesaj de avertizare după seism.

„Îi îndemn pe locuitorii din zonele care au suferit cutremure puternice să rămână vigilenți în fața posibilității unor noi cutremure de magnitudine similară.”, a transmis premierul Japoniei.

Premierul a precizat că seismul a fost resimțit puternic în orașele Uki și Hikawa și a avertizat asupra posibilității producerii unui tsunami de aproximativ un metru.

Kumamoto in japan Disaster in earthquake pic.twitter.com/qE6p5ZY14W — Prathmesh Gore (@PrathmeshG28109) July 28, 2026

În urma cutremurului, autoritățile au decis închiderea temporară a aeroportului Kumamoto Airport, din Mashiki, sudul Japoniei, pentru verificarea infrastructurii și din motive de siguranță.

În același timp, operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulația trenurilor, inclusiv a garniturilor de mare viteză Shinkansen, până la finalizarea inspecțiilor tehnice.

Mai multe mii de locuințe au rămas fără energie electrică, potrivit postului public NHK.

Centralele nucleare nu au fost afectate

Autoritatea de Reglementare Nucleară din Japonia a anunțat că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate probleme la instalațiile nucleare din apropierea zonelor afectate.

La rândul său, compania Kyushu Electric Power a transmis că nu au fost constatate incidente la centralele nucleare Sendai și Genkai.

Autoritatea de Reglementare Nucleară a precizat, într-un comunicat, că nu a înregistrat „anomalii” la instalațiile din Ikata, Genkai și Satsumasendai.

Japonia se află pe „Inelul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice din lume. Țara înregistrează frecvent cutremure, iar aproximativ 20% dintre seismele cu magnitudinea de peste 6,0 produse la nivel mondial au loc în această regiune.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE