Aceasta s-ar putea instala foarte rapid dacă perturbarea alimentării cu petrol se prelungește, în contextul în care și Strâmtoarea Ormuz este blocată de Iran, iar Strâmtoarea Bab-el-Mandeb din Marea Roșie este blocată de rebelii houthi din Yemen, care blochează astfel Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Reamintim, alimentarea cu petrol kazah în portul rusesc Novorosiisk a fost blocată, după o serie de atacuri cu drone asupra unor petroliere în Marea Neagră.

Presa a scris că Kazahstanul a oprit alimentarea, dar acest lucru nu este adevărat: rezervoarele terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC) s-au umplut, după ce petrolierele nu au mai încărcat în portul rusesc din cauza riscurilor.

Mai departe, acestea nu încarcă din cauza prețului ridicat al asigurărilor, a costului mare în cazul în care navele sunt lovite și pentru protecția echipajelor.

Ucraina a negat că ar fi în spatele atacurilor și a spus că a avertizat recent asupra unor provocări ale Rusiei.

În februarie au mai fost atacuri asupra infrastructurii CPC, dar Statele Unite au avertizat Ucraina să nu o mai atace, potrivit Profit.ro.

Companii americane, britanice, italiene

În Novorosiisk se află două terminale: unul folosit în special pentru exportul de petrol rusesc și altul pentru petrol provenit din Kazahstan.

Prin CPC este exportat 80% din petrolul kazah și 1-2% din țițeiul mondial. Acesta ajunge la portul din Marea Neagră printr-o conductă lungă de 1.510 kilometri.

Acționari la CPC se află mari companii internaționale: Chevron (SUA), Exxon (SUA), Shell (Marea Britanie), Eni (Italia), la care se adaugă KazMunaiGaz (Kazahstan) și grupurile ruse de stat Transneft și Rosneft.

Două treimi din importurile de petrol ale României

CPC este vital pentru România, deoarece asigură jumătate din necesarul de petrol al României.

În anul 2025, România își acoperea 77% din necesarul de țiței din import, restul fiind producția internă.

Țara noastră a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate. Kazahstanul este pe primul loc, cu 5,5 milioane de tone, conform Ziarului Financiar.

Pe următoarele locuri se află Azerbaidjanul și Libia.

Cu ce merg rafinăriile României

Rafinăria Petromidia, cea mai mare din România, folosește petrol din Kazahstan, fiind deținută de către grupul KazMunaiGaz, al statului kazah.

Rafinăria Petrobrazi a Petrom folosește țiței românesc, dar și din Azerbaidjan, Libia și Norvegia.

Înainte de oprirea de la finalul anului trecut, rafinăria Petrotel Lukoil folosea la rândul ei petrol din Kazahstan, grupul rus având zăcăminte în statul din Asia Centrală.

Problemă în toată regiunea

Dar nu doar România este afectată: țițeiul din Kazahstan ajunge și în Bulgaria, în Turcia, iar o parte și în Grecia, Italia și Austria.

„Se poate aduce petrol din alte părți, dar va fi mai scump și toată lumea se va bate pe el în același timp. Se poate importa din Libia, din Guyana, din Norvegia sau din porturile ruse la Marea Baltică, Ust-Luga și Primorsk, unde poate ajunge petrolul kazah. Dar de la Novorosiisk la Constanța ajunge în trei zile, de la Ust-Luga ajunge în trei săptămâni”, arată surse din domeniul petrolier.

Războaiele paralele

Problema este că nu doar livrările de la Marea Neagră sunt afectate, ci din mai multe zone globale.

Conflictul dintre SUA și Iran a reizbucnit, iar Iranul a anunțat din nou blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece 20% din petrolul mondial. În zonă sunt mari producători globali, precum Arabia Saudită, Irakul, Emiratele Arabe Unite, Kuweitul, Iranul.

De asemenea, rebelii houthi au anunțat blocarea Strâmtorii Bab-el-Mandeb, dintre Marea Roșie și Golful Aden, pentru navele care pleacă sau merg în porturile din Arabia Saudită.

Acest lucru a dus la creșterea imediată a prețului petrolului, de la 72 la 98 de dolari pe baril. Concomitent, cotațiile Platts pentru motorină au crescut de la 900 de dolari la 1 iulie la 1.240 de dolari pe tonă în acest moment, în vreme ce tona de benzină este în jurul a 1.100 de dolari.

Atenție la plafonări și taxe!

„Problema este că în România, statul a impus taxe suplimentare în sectorul petrolier, avem IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri – n.r.) și ICAS (impozitul specific pentru petrol și gaze – n.r.), iar acum PSD vrea din nou să voteze plafonarea adaosurilor în Parlament. Nu o să stea nimeni cu vaporul de petrol că vrea cineva din România!”, avertizează sursa.

Totuși, un alt expert spune că există 50% șanse ca rutele să fie redeschise în una-două săptămâni.

„Cu o probabilitate de 40%, criza ar putea să persiste circa o lună, cu trafic redus, costuri foarte mari de asigurare și transport și întreruperi periodice și cu 10% probabilitate să dureze peste 3 luni, dacă conflictul se extinde și atacurile asupra navelor și infrastructurii petroliere continuă”, a spus Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Acesta avertizează însă că dacă blocajul continuă peste 45 de zile, iar rafinăriile nu găsesc surse alternative, atunci posibilitatea ca în România să existe restricții și lipsă temporară este de 40%.

Producția de țiței a Kazahstanului se înjumătățise miercuri, la 406.000 de barili pe zi, față de o medie de 925.000 de barii pe zi în luna iulie, potrivit Reuters.

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