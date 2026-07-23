Samsung a lansat oficial în România noua sa generație de telefoane pliabile, extinzând gama la trei modele revoluționare: Galaxy Z Fold8, fratele său mai mare Z Fold8 Ultra și compactul Z Flip8. Vedeta absolută din acest an e versiunea Fold8, un device pliabil cu o formă complet nouă. El vine echipat cu un ecran mai scurt și mai lat, ideal pentru urmărit conținut video. De altfel, Z Fold8 Ultra vine echipat cu noul procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, o baterie masivă de 5.000 mAh și o cameră foto de nivel profesional, dotată cu un senzor principal de 200 de megapixeli.

Incident fără precedent în industria AI! Două dintre cele mai avansate modele dezvoltate de OpenAI au reușit să evadeze dintr-un mediu securizat fără acces la internet și au lansat un atac cibernetic pe cont propriu. În timpul unor teste interne de securitate, modelele GPT-5.6 Sol și un alt algoritm experimental au găsit de capul lor o vulnerabilitate în infrastructură, au ieșit pe internet și au atacat platforma Hugging Face. Motivul? Au considerat că atacul era cea mai rapidă cale de a găsi răspunsurile la testul pe care îl aveau de rezolvat.

Zile mai lungi, direct de pe orbită! Un startup american a obținut aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA pentru a testa proiectul Eärendil-1, o rețea de sateliți echipați cu oglinzi uriașe care vor reflecta lumina soarelui direct pe Pământ, în timpul nopții. Sateliții sunt, în sine, niște reflectoare de 18 metri diametru, capabile să lumineze pe timp de noapte șantiere, zone afectate de dezastre naturale sau ferme de panouri solare pentru a produce energie în mod continuu.

Google Maps devine un copilot și mai inteligent! Aplicația primește o actualizare majoră pentru funcția „Ask Maps”, un asistent AI care răspunde în mod natural. Dacă până acum trebuia să cauți manual pe hartă, de acum poți pune întrebări direct în secțiunea de planificare a rutei. Astfel, poți primi recomandări personalizate și detalii despre drum pentru deplasările pe jos, cu bicicleta sau cu mașina. Din păcate, funcția nu e disponibilă încă și pentru transportul în comun.

Soluție extremă împotriva caniculei, made in Japonia! O companie niponă a pus în vânzare un device ce seamănă cu un frigider uriaș, creat special nu pentru alimente, ci pentru oameni. Cabina din oțel este menținută la 15 grade Celsius și suflă jeturi de aer la 5 grade direct spre cap, gât și spate, reducând temperatura corporală în doar cinci minute. Un astfel de frigider pentru oameni costă aproximativ 9.000 de euro, cam cât o mașină la mâna a doua.

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