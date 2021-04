Dani Oțil a avut o reacție neașteptată, atunci când și-a văzut iubita îmbrăcată într-o ținută de plajă, transparentă. Prezentatorul TV nu s-a mai putut abține, reușind să stârnească amuzamentul tuturor celor din platou.

„Gabriela, ține și perna asta și arată-i-o mamei. Arată că se uită mama. Se uită părinții, eu înțeleg că ești manechin, și ce?

Mi-e rușine de-mi crapă obrazul, dar asta este. Mamă dragă, eu ți-am zis s-o iau de la bibliotecă, nu model, asta este.

Să mor eu dacă nu mă îmbrac în tifon din ăsta de storcea bunica brânzetul în el și alerg așa până la Victoriei. Dacă ție nu-ți este rușine, nici mie nu îmi este rușine, o să vedeți”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, despre sexul bebelușului

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu știu deja și sexul bebelușului, dar vor anunța peste ceva timp.

„Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse.

Hai să lăsăm acest subiect în aer. Vorbim când îl dau la facultate și nu iese cu vreo vagaboandă. Dacă nu e bețivă, tatuat și drogalău, atunci să mă felicitați. Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a spus acesta la Antena 1.

