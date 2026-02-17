Legătura specială dintre Iana Novac și Eugen Doga

Dincolo de celebrul vals „Dulce și tandra mea fiară”, creația care l-a făcut cunoscut și iubit în întreaga lume, Eugen Doga a semnat muzica unora dintre cele mai îndrăgite filme din istoria cinematografiei românești și internaționale, precum „Maria, Mirabela”, „Șatra”, „Lăutarii”, dar și celebrul Vals „Gramofon”, o bijuterie muzicală ce poartă amprenta inconfundabilă a rafinamentului și sensibilității sale, devenind la rândul său un simbol al eleganței și romantismului fără vârstă.



Eugen Doga, compozitor cu numeroase distincții naționale și internaționale, a fost nominalizat printre cele 100 de mari personalități ale lumii, o recunoaștere a valorii sale artistice excepționale și a impactului profund pe care muzica sa la avut asupra culturii universale.



Iana Novac este artistul care a avut o legătură profundă și autentică cu marele compozitor, care s-a stins din viața în vara anului trecut, interpretând constant, în fiecare spectacol, atât în țară, cât și pe scenele internaționale, creațiile maestrului. Relația lor profesională și artistică specială s-a reflectat în numeroasele spectacole ale sopranei, unde Eugen Doga a fost prezent, susținând și apreciind în mod deschis interpretările sale.

„Pentru mine, maestrul a fost mentorul meu și mândria neamului meu. Sunt onorată ca, alături de familia dumnealui și Fundația Dominanta (Eugen Doga), să realizăm acest spectacol In Memoriam Eugen Doga, iar titlul spectacolului să fie însăși capodopera sa – Valsul Secolului, «Dulce și tandra mea fiară»”, a declarat Ianna Novac.

Cine va mai urca pe scena la Ateneul Român

Invitați la evenimentul din 24 februarie, alături de Iana Novac vor fi și Mariana Bulicanu, soprană, tenorul Octavian Dobrotă, trupa Distinto, pianistul Stefan Doniga și violonista Diana Jipa, cei care au intrat în Guinness Book cu turneul sustinut pe cele 7 continente în 100 de zile, Orchestra Simfonică,

Cor cu Dor, Corul Regal și MH Orchestra sub bagheta dirijorului Iosif Prunner.







