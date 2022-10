În această seară, Giani Kiriță și Cristi Mitrea vor fi protagoniștii unui moment extrem de tensionat pe care toți concurenții din junglă îl vor privi fără replică. O remarcă făcută de Giani Kiriță în timpul unei probe îl va scoate din sărite pe Cristi: „Ți-am vorbit urât? Nu-ți convine, treaba ta. Nici mie nu-mi convine cum vorbești, dar nu-ți zic. Vorbești cu fetele astea șmecherește, așa trebuie să vorbesc cu tine că atât poți. Eu vorbesc despre caracterul tău”, va spune luptătorul MMA.

„De când ai venit în emisiune, eu sunt problema ta. Vrei să te dai și smardoi, vrei să fii și antrenor, vrei să fii orice!”, îi va reproșa Giani Kiriță. De la acest schimb de replici la o adevărată ceartă nu va fi decât un pas.

„Ia mâna de pe mine!”, va spune Giani atunci când lucrurile între cei doi vor scăpa de sub control. Disputa acestora ascunde o mulțime de tensiuni pe care nu le-au spus până acum în tabără: „S-au adunat multe, am avut mai multe discuții, mai multe înțepături. El tace, tace, că nu poate să vină să sară primul. Știe că turbez!”, va spune Cristi Mitrea atunci când va fi întrebat ce are de împărțit cu Giani.

„Mi-a căutat fel și fel de provocări, nu vreau să mă cobor la nivelul ăsta, sincer. M-a înjurat, a vorbit golănește, el asta caută până la urma urmei, să mă provoace și cine știe cum să reacționez, să plec acasă. Nu are respect față de nimeni, n-are bun simț!”, va mărturisi Giani Kiriță.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția uluitoare a francezilor de la Academia Mouratoglou în cazul de dopaj al Simonei Halep. Raspunsul primit de jurnaliști. „Vă avertizăm!”

Playtech.ro ȘOC! Pastilele pe care le ia Simona Halep zilnic. Răsturnare de situație în scandalul de dopaj

Viva.ro Care sunt cele două pastile pe care Simona Halep le lua zilnic, înainte de scandalul de dopaj. Un medic a spus adevărul, cu acordul fratelui sportivei

Observatornews.ro "Îngerașule, drum lin". Filmul tragediei din Vrancea, unde Valentin, un copilaș de nici un anișor, a murit strangulat cu cablul de la telefon

Știrileprotv.ro O fată găsită moartă pe câmp și un tânăr decedat într-o mașină distrusă au dus la o descoperire înfiorătoare, în Teleorman

FANATIK.RO Alina, tânăra găsită moartă pe câmp, mesaj dureros înainte de tragedie. Cine ar fi presupusul ucigaș

Orangesport.ro Gigi Becali, în culmea fericirii când a auzit cine ar putea fi noul ministru al Apărării: ”Vezi cum face Dumnezeu dreptate?”

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2022. Balanțele este esențial să-și contureze în minte o direcție anume în care să se dezvolte pentru a-și acoperi nevoile

PUBLICITATE O experiență live marca ECCO & Maurice Munteanu