Gianina Corondan, oprită în trafic de polițiști și pusă să sufle în fiolă

„Aseară, pe la 22.00, la volan. Filtru de poliție. Stooop. Pentru prima data în viața mea am fost pusă să suflu în fiolă. Mi-am dorit asta, o dată m-am rugat de omul în uniformă să-mi dea voie să suflu, să văd cum funcționează. Nu nu și nu, doar banală întrebare: Ați băut? Scârţ. N-am făcut nimic, unde-i spectacolul? Dar aseară, eheeei, s-a întâmplat. O fi auzit omul că i-am spus unuia că are față de polițist și nu era chiar preferata lui dintre figuri. Și dă-i și suflă. Variat, debordant, cu mici șuierături și senzație de amețeală. Disneyland. ‘Suflaţi constant’, zice. ‘Gata, pot și așa!’, mă avânt cu nesaț. Pare dezamăgit. Când să încep și eu o conversație, tocmai întrebasem dacă nu le-ar plăcea ca din apărat, odată ce sufli să sune o muzică de trompetă, polițistul mi-a înapoiat actele: ‘Asta ne-ar lipsi. Puteți merge’. Păi atât?”, este mesajul Gianinei Corondan postat pe Facebook.

