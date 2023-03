Gina Pistol a arătat chipul fetiței sale, iar acum regretă: „Am postat acea poză din greșeală”. Josephine are 2 ani

Pe 9 martie 2021, Gina Pistol a născut o fetiță perfect sănătoasă. De atunci, vedeta și Smiley trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor ca familie. Nu de puține ori, cei doi au postat imagini cu micuța Josephine pe rețelele de socializare.

Până de curând însă cuplul de vedete nu i-a arătat chipul micuței. Recent fanii celor doi au descoperit o fotografie, postată de Gina Pistol, de la o plimbare recentă prin pădure, scrie protv.ro. În fotografie i se vede pentru prima oară chipul lui Josephine, care este ținută pe umeri de Smiley.

Gina Pistol, în lacrimi: „Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram”

Ulterior, într-o postare pe Instastory, Gina Pistol s-a filmat plângând. Vedeta a declarat cu ochii în lacrimi că a postat poza pe rețelele de socializare cu fiica ei din greșeală și că își dorește ca imaginea cu micuța să fie blurată. „Îmi dă fiică-mea întruna șervețele pentru că de vreo 10 minute plâng încontinuu. Plâng pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic. Am să îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele.

Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram și apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blurate chipul copilului pentru că încă nu consider că este gata să apăra pe platformele online și în publicații.”, a transims Gina Pistol, într-o postare video, pe pagina sa de Instagram.

Recent, și cântărețul a distribuit un clip video cu Josephine, micuța e însă filmată de la spate. Fanii l-au felicitat încă o dată pe artist pentru că a devenit tată și i-au și făcut complimente micuței.

„Cum să nu te topești? (…) Să va trăiască minunea! Să va trăiască să fie sănătoasă ❤️❤️❤️❤️❤️? (…) Are tata o fetiță frumușică foc ❤️? (…) Ce duuulceeee….te topești ?❤️❤️❤️”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor la filmulețul lui Smiley cu Josephine.

Într-un interviu acordat acum ceva vreme pentru ciao.ro, Smiley le-a explicat tuturor de ce el și Gina Pistol nu și-au expus fiica pe rețele de socializare. „Ne spune foarte multă lume, unii chiar ne ceartă „Domne, de ce nu ne arătăm copilul?”.

Noi nu ne dorim neapărat să o expunem în mediul online pentru că, deocamdată, nu e o persoană. Cred că asta trebuie să fie alegerea ei. Nu mi se pare … real… important ca oamenii să o vadă pe Josephine, mai ales că ea se transformă de la lună la lună. Adică, nu mai seamănă cum era acum două luni”, a spus el.

Gina Pistol și Smiley fac nunta

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 7 ani. Cei doi au împreună o fetiță, care în curând va împlini doi ani, iar în februarie prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a dezvăluit că ea și artistul vor face nunta.

Chiar dacă nu au stabilit încă data la care se vor căsători, este pentru prima oară când vedeta recunoaște că s-au gândit la asta și că se va întâmpla în curând.

„Da, plănuim să facem și nunta. Nu știu cum va arăta rochia de mireasă, nu știu însă când, că nu știu cum vom face cu timpul, deja Andrei a intrat în pâine, eu nici nu știu când a trecut luna ianuarie, că uite că s-a dus și luna ianuarie și n-am înțeles nimic din ea”, a spus Gina Pistol, pentru Spynews.ro.

„Crește de la o zi la alta, e un copil foarte simpatic, e foarte funny, iubește muzica, îi place să danseze, acum e în perioada balet, ascultă Ceaikovski, dansează de dimineața și până seara și ascultă muzica lui Andrei. Zice câteva cuvinte, nu le leagă, dar zice câteva cuvinte”, a povestit atunci Gina Pistol și despre fiica ei și a lui Smiley.

