Gina Pistol, înlocuită la „Chefi la cuțite”. Cine e Irina Fodor, noua prezentatoare a show-ului culinar

Diseară, de la 20:30, echipele sezonului 9 vor intra pentru prima dată în bucătăria „Chefi la cuțite”, într-o ediție care va aduce un prim battle la cuțite și o schimbare surprinzătoare.

Filmările sezonului 9 de la „Chefi la cuțite” au avut loc când Gina Pistol era însărcinată, iar prezentatoarea a fost nevoită în ultimul trimestru să părăsească platourile de filmare.

„Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi, dar știti foarte bine că urmează să aduc pe lume o fetiță. Ca să nu îmi simțiti lipsa atât de tare o să vă las pe niște mâini bune. Este vorba de cineva foarte special care vă știe încă de la începuturile voastre.”, va spune Gina Pistol înainte să îi predea ștafeta Irinei Fodor, noua prezentatoare.

Irina Fodor, noua prezentatoarea de la „Chefi la cuțite”

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări.

Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt “training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a spus Irina Fodor, noua prezentatoare „Chefi la cuțite” pentru a1.ro.

Irina Fodor este mamă, soție și om de televiziune. Originară din Buzău, Irina a venit în Capitală pentru a urma cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității din București. Este căsătorită cu Răzvan Fodor și au împreună o fetiță.

Foto: Antena 1

