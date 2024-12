În luna iulie a acestui an s-a aflat că Gina Pistol este prezentatoarea sezonului 9 MasterChef România. „Pentru mine, MasterChef este o provocare care cred că a venit în cel mai bun moment. Dacă în 2013 eram în postura de concurent MasterChef, unde am simțit ce înseamnă să gătești sub presiunea probelor, acum, după mai bine de 10 ani, intru în rolul de gazdă a emisiunii.

Sunt pregătită să împart toate bucuriile cu concurenții, să descopăr oameni frumoși și interesanți, dar și să trăiesc emoțiile ce vor umple platoul de filmare”, a spus Gina Pistol la vremea respectivă. Acum, celebra prezentatoare apare în a doua emisiune de la Pro TV, în rolul de prezentatoare.

Gina Pistol, în aceeași emisiune cu Smiley, la Pro TV

Gina Pistol e la Vocea României 2024. În edițiile live, care au început aseară, 6 decembrie, ea le aduce telespectatorilor reacțiile emoționante ale concurenților care vor urca pe scenă. Astfel, ea va fi colegă cu soțul ei, cu Smiley, care rolul de antrenor, dar și cu Theo Rose și Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Cum a motivat Curtea Constituțională anularea alegerilor prezidențiale: „Statul are o responsabilitate de a preveni interferențe în procesul electoral”

Totodată, Gina Pistol i-a luat locul Alinei Ceușan. La Vocea României 2023, vedeta a avut acest rol în show-ul de talente de la Pro TV. „Această nouă experiență TV vine la pachet cu entuziasm, în primul rând, pentru că vorbim de Vocea României și de elementul de noutate pentru mine – ideea de LIVE.

Atunci când am plecat spre Tenerife, pentru Love Island, am primit câteva sfaturi valoroase de la Pavel Bartoș și mă bucur să fac acum parte din echipa Vocea României și să ducem mai departe talentul vocal în România. Vor fi trei săptămâni încărcate de emoție, așa că vă așteptăm în fața ecranelor să o trăiți 100% alături de noi”, declara Alina Ceușan anul trecut, când a primit noul rol, care acum i-a fost dat Ginei Pistol.

Cum a apărut Gina Pistol în prima ediție LIVE la Vocea României 2024

În prima ediție live la Vocea României 2024, care a avut loc aseară, Gina Pistol a avut o apariție foarte elegantă. Cu wet look, prezentatoarea a purtat un sacou alb extravagant, un maiou nude și o fustă scurtă strălucitoare. În picioare a avut pantofi asortați, albi.

„În direct la Vocea României! Vă uitați, da?”, și-a întrebat Gina Pistol fanii aseară, pe rețelele de socializare.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News