În seara de 5 martie, Robert Tudor și Elena au câștigat Power Couple, sezonul 2. După o finală strânsă în care cuplurile au căutat au lingouri de aur, ascunse pe Insula Gozo, marii învingători au fost desemnați. Prima dată, Dani Oțil a anunțat că pe al treilea loc au ieșit DOC și soția Anca, iar pe al doilea loc Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

Deși mulți fani îi vedeau câștigători, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au pierdut finala Power Couple, sezonul 2. Chiar dacă nu au plecat acasă cu marele premiu al emisiunii, cântăreața a explicat că se bucură pentru alte lucruri câștigate în competiție.

Ce a zis Giulia Anghelescu după ce a pierdut Power Couple, sezonul 2

„N-am câștigat finală, dar am câștigat ceva mult mai important: amintiri de neuitat, lecții valoroase și dovadă clară că noi doi suntem o echipă de neoprit! 💪❤️ A fost greu, nebunie curată, ne-am testat răbdarea (și nervii), dar am trăit fiecare moment la maximum!

Am luptat până la capăt cu toată puterea, am câștigat 2 probe de cuplu și semifinală, am fost doar o singură dată la eliminare și, cel mai important, ne-am demonstrat încă o dată că împreună putem trece peste orice, cu toate obstacolele apărute în cale. 🤝

Recomandări Putin e un criminal, Trump e un neisprăvit

Mai presus de trofee, rămâne parcursul nostru, experiență asta nebună, faptul că indiferent de situație am reușit să trecem mai departe împreună, dar mai ales exemplul pe care îl dăm copiilor noștri: că o echipă adevărată nu se clatină, indiferent de provocări, iar dacă se dezechilibrează găsește întotdeauna puterea de a merge mai departe cu încredere și iubire. Și, sincer? Suntem mândri de noi!

Am râs, am plâns, am urlat un pic (ok, poate mai mult la final), dar am dat tot ce am avut mai bun! ❤️ Suntem recunoscători și fericiți că am trăit experiența asta incredibilă! Mulțumim echipei de producție, echipei de safety, tuturor colegilor noștri care ne-au motivat de fiecare dată și de la care am avut multe lucruri de învățat, familiei noastre care ne-au fost alături la fiecare emoție trăită în acest show și vouă, celor care ne-ați susținut în fiecare clipă prin mesajele, comentariile și gândurile voastre”, a scris ea pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Cum s-au fraudat alegerile care au adus la putere comuniștii. 10.000 de „huligani” îmbrăcați în uniformă de jandarmi au vegheat urnele duble din secțiile de vot

Totodată, Giulia Anghelescu a mulțumit echipei Power Couple, sezonul 2 și a avut și un mesaj pentru câștigătorii Robert Tudor și Elena. „Mulțumim Power Couple pentru această experiență extraordinară! Ne va fi dor…🙏🏻 Felicitări Magicianul Robert Tudor și Elena, sunteți minunați și prețuim prietenia noastră mai presus de orice competiție. ❤️❤️❤️

Vlad Huidu, ție îți mulțumesc pentru iubire, răbdare, încredere, susținere… Te iubesc enorm și sunt mândră și recunoscătoare pentru familia noastră! Team Păpu rămâne un Power Couple în suflet, mereu! ❤️”, a încheiat ea.

De ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost despărțiți un an și jumătate

De-a lungul relației lor au trecut prin multe momente, chiar și printr-o separare, pe care niciunul dintre ei nu o regretă acum. Se întâmpla acum mulți ani, când nu aveau copii. „Se zice că primul hop într-o relație este atunci când se împlinesc trei ani și noi am vrut să respectăm asta. Glumesc! Pe vremea aceea cred că amândoi aveam niște așteptări exagerate de la celălalt.

Eu îmi doream ca el să nu mai iasă la plimbare cu motorul, pentru că mi se părea periculos, deși asta e în continuare una dintre cele mai mari pasiuni ale lui, el își dorea ca eu să fiu mai des acasă și mai puțin la concerte, și din multe certuri mici și banale am ajuns să ne despărțim. Despărțirea a fost însă cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla la momentul acela, pentru că ne-a ajutat să ne clarificăm sentimentele și dorințele”, a declarat Giulia pentru VIVA!.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Percheziții DIICOT la veteranul de război Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani. Care este obiectul dosarului

Urmărește-ne pe Google News