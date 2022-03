Au luptat pentru relația lor, astfel că acum au familia pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trecut prin multe momente grele de-a lungul celor 10 ani de căsnicie, însă au reușit să fie uniți și să treacă peste orice situație dificilă din viața lor.

Giulia Anghelescu recunoaște că ea a fost cea care a tras mai tare în această relație și a făcut tot posibilul să rămână alături de omul pe care îl iubește și care i-a dăruit doi copii minunați. „Eu. Încă aștept să îmi facă soțul statuie”, a spus artista pentru ego.ro.

De când cu pandemia, vedeta a învățat mai multe lecții importante. Giulia Anghelescu a mărturisit că și-a organizat mai bine programul încărcat, astfel că acum are mai mult timp pentru familia ei. Acum, ea nu mai are de gând să irosească niciun moment departe de cei dragi.

„Da, pandemia ne-a învățat care sunt lucrurile cu adevărat importante. Acum programul mi-l fac în funcție de familia mea și de cei dragi. Consider că am pierdut destul timp pe care aș fi putut să îl petrec cu cei mici sau cu soțul în trecut și nu mai am de gând să fac aceleași greșeli”, a mai declarat Giulia.

„Mă simt doar un om împlinit și atât”

De la vârsta de 9 ani, Giulia Anghelescu a fost în lumina reflectoarelor. Ea nu a refuzat niciun proiect artistic, astfel că a reușit să fie cântăreață, actriță, om de televiziune și influencer. De curând, vedeta a anunțat că a pus muzica pe planul secund și dorește să își deschidă un cabinet de psihologie.

„Cred că în acest moment mă simt doar un om împlinit și atât și cred că este cel mai important lucru pe care l-am câștigat în viață. Am fost dintotdeauna un artist care și-a dorit să exploreze toate domeniile care i-au plăcut. Radioul rămâne cea mai mare pasiune a mea, după muzică, iar actoria, poate doar o experiență”, a mai spus vedeta în cadrul interviului.

